Herz am Herd: Promiköche kochen in Villach für den guten Zweck

Am 20. Juni kochen die Promiköche Hubert Wallner und Patricia Kaspar gemeinsam auf. Und das für einen guten Zweck.

Am 20. Juni um 16.30 Uhr kocht Promiköchin Patricia Kaspar gemeinsam mit Kärntens bestem Koch Hubert Wallner in Villach auf und sie sind für das Rote Kreuz im Einsatz. Bei der Initiative „Herz am Herd“ zeigen 18 Spitzenköch:innen Einsatz für Menschen in Not, indem sie für die Ausgabestellen der Team Österreich Tafel ein Erdäpfelgulasch kochen.

.1,69 Millionen Menschen armutsgefährdet

1,69 Millionen Menschen sind armuts- oder ausgrenzungsgefährdet, 261.000 leben in absoluter Armut. Für sie gibt es Unterstützung mit kostenfreien Lebensmitteln bei den 127 Ausgabestellen der Team Österreich Tafel, einem Gemeinschaftsprojekt des Österreichischen Roten Kreuzes und Hitradio Ö3. Und am 20. Juni werden Star-Köchin Patricia Kaspar und Hubert Wallner bei der Ausgabestelle Villach ihre Version des Erdäpfelgulaschs präsentieren.