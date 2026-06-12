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/ ©Daniel Waschnig
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Koch der Alpen Adria Küche.
Starkoch Hubert Wallner kocht in Villach auf.
Villach
12/06/2026
Am 20. Juni

Herz am Herd: Promiköche kochen in Villach für den guten Zweck

Am 20. Juni kochen die Promiköche Hubert Wallner und Patricia Kaspar gemeinsam auf. Und das für einen guten Zweck.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(135 Wörter)
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Am 20. Juni um 16.30 Uhr kocht Promiköchin Patricia Kaspar gemeinsam mit Kärntens bestem Koch Hubert Wallner in Villach auf und sie sind für das Rote Kreuz im Einsatz. Bei der Initiative „Herz am Herd“ zeigen 18 Spitzenköch:innen Einsatz für Menschen in Not, indem sie für die Ausgabestellen der Team Österreich Tafel ein Erdäpfelgulasch kochen.

.1,69 Millionen Menschen armutsgefährdet

1,69 Millionen Menschen sind armuts- oder ausgrenzungsgefährdet, 261.000 leben in absoluter Armut. Für sie gibt es Unterstützung mit kostenfreien Lebensmitteln bei den 127 Ausgabestellen der Team Österreich Tafel, einem Gemeinschaftsprojekt des Österreichischen Roten Kreuzes und Hitradio Ö3. Und am 20. Juni werden Star-Köchin Patricia Kaspar und Hubert Wallner bei der Ausgabestelle Villach ihre Version des Erdäpfelgulaschs präsentieren.

Infos:

WANN: Samstag, 20. Juni um 16:30 Uhr
WO: Villach 9500, Kärntner Straße 25

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