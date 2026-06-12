Zahlreiche Besucher bei Gesundheitstag im Kulturhaus Weißenstein

Am 6. Juni fand im Kulturhaus Weißenstein der Gesundheitstag der Generationen statt. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, sich über verschiedene Gesundheits- und Vorsorgeangebote zu informieren, so die Marktgemeinde.

Bürgermeister Harald Haberle und die Arbeitskreisleiterin der Gesunden Gemeinde, Corinna Doraponti, begrüßten als Ehrengast Landesrätin Beate Prettner. In ihren Grußworten würdigte sie die vielfältigen Aktivitäten der Marktgemeinde Weißenstein im Bereich Gesundheit und Prävention.

Beratung und Angebote für die Besucher

Die Informations- und Beratungsstände wurden von den Gästen rege besucht, heißt es weiter in einer Aussendung. Besonderes Interesse galt den angebotenen Cholesterin- und Blutzuckertests von Harald Perz sowie den Lungenfunktionstests vom Land Kärnten. Pflegekoordinatorin Bettina Traschitzker informierte über die Pflegeangebote in der Gemeinde. Die Bürger- und Lebenshilfe präsentierte ihr Angebot rund um Pflegebetten und unterstützende Hilfsmittel. Das Hilfswerk führte Beratungen zu den Themen 24-Stunden Pflege und Essen Zuhause durch. Tanja Sucher vom Gesundheitsland brachte den Besuchern das umfassende Gesundheitsprogramm des Landes Kärnten näher.

Alles rund um die Gesundheit

KEM-Managerin Katja Steinhauser gab gemeinsam mit dem Klimabündnis Kärnten praktische Hinweise zum Umgang mit hohen Temperaturen während der Sommermonate. Der SV Weißenstein sowie der TC ÖCW stellten ihre Vereinsangebote vor und informierten über die Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung. Das Rote Kreuz führte im Rahmen der Veranstaltung eine Blutspendeaktion durch. Großen Zuspruch erhielten auch die Shiatsu-Schnupperstunden mit Eva Mörtl, teilt die Gemeinde weiter mit. Darüber hinaus standen Vertreter der Polizeiinspektion Feistritz/Drau für Gespräche zur Verfügung. Beim Glücksrad von „Kärnten radelt“ konnten die Besucher Preise gewinnen. Die beiden ortsansässigen Volksschulen präsentierten ihre unzähligen Aktivitäten im Rahmen der „Gesunden Schule“.

Vortrag über Gesundheitsvorsorge

Den Höhepunkt bildete der Vortrag „Gesundheitsvorsorge“ von Roland Rauter, der über gängige Erkrankungen sprach, Risiken aufzeigte und wichtige Tipps für einen gesunden Lebensstil gab. Die Marktgemeinde Weißenstein bedankt sich abschließend bei allen Mitwirkenden und Organisationen, die mit ihrem Engagement zum erfolgreichen Ablauf des Gesundheitstages beigetragen haben.