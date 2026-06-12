Cafe du Cycliste: Premium-Radstore eröffnete in der Villa Bulfon

Velden am Wörthersee hat eine neue Anlaufstelle für Radsportbegeisterte: In den Räumlichkeiten des ehemaligen Casinos der Villa Bulfon eröffnete am 11. Juni 2026 der Concept Store von Café du Cycliste seine Türen.

Mit der Eröffnung bringen Florian Böker, Geschäftsführer der Villa Bulfon und des Rosé, gemeinsam mit dem ehemaligen niederländischen Radprofi Johnny Hoogerland ein Stück französisches Rennrad-Lebensgefühl an den Wörthersee. Der Saisonauftakt wurde mit zahlreichen Gästen gebührend gefeiert.

Café du Cycliste: Sport, Lifestyle und Genuss in Velden

Der elegant gestaltete Store präsentiert die Kollektion der französischen Premium-Radsportmarke Café du Cycliste, die international für hochwertige Radbekleidung, zeitloses Design und höchste Qualität bekannt ist, heißt es in einer Aussendung. Neben hochwertiger Radbekleidung und Accessoires lädt auch ein integriertes Café zum Verweilen ein und verbindet damit Sport, Lifestyle und Genuss.

Markowitz: „Echter Mehrwert für ALLE“

„Mit dem Pop-up Store von Café du Cycliste gewinnt Velden einmal mehr an internationaler Strahlkraft. Die Marke steht für höchste Qualität, Lifestyle und eine anspruchsvolle Radsport-Community – Werte, die hervorragend zu unserem Standort passen. Diese Kooperation ist ein weiterer positiver Schritt in der touristischen und wirtschaftlichen Standortentwicklung. Wenn eine internationale Premium-Marke auf eine attraktive Destination und auf Menschen trifft, die diese Begeisterung leben, entsteht ein echter Mehrwert für ALLE,“ betont dazu Hannes Markowitz, Geschäftsführer Velden Tourismus.

©VTG In den Räumlichkeiten des ehemaligen Casinos der Villa Bulfon eröffnete am 11. Juni 2026 der Concept Store von Café du Cycliste seine Türen.

Von Belgien nach Velden mit dem Fahrrad in zehn Tagen

Für eine ganz besondere Geschichte sorgte bei der Eröffnung Dirk Jans aus Bilzen in Belgien. Der begeisterte Radsportler legte die gesamte Strecke nach Velden mit dem Fahrrad zurück – und das in zehn Tagen, heißt es weiter. Insgesamt bewältigte er 1.257 Kilometer und durchschnittlich rund 125 Kilometer pro Tag. Mit etwa 20 Kilogramm Gepäck, darunter auch ein Zelt, führte ihn seine Route quer durch Deutschland, über Salzburg bis an den Wörthersee. Das ursprünglich mitgeführte Zelt blieb allerdings ungenutzt, da er sich unterwegs doch für den Komfort eines Hotelbetts entschied.

Abenteuer endete mit herzlichem Empfang in Velden

Während seiner Reise sammelte Jans insgesamt 9.640 Höhenmeter und erlebte, wie die Landschaft auf dem Weg nach Kärnten zunehmend bergiger wurde. Trotz dreier Reifenplatzer und zuletzt auftretender Rückenschmerzen blickt er begeistert auf sein Abenteuer zurück. Besonders beeindruckend sei auch der Aufwand hinter der Tour: Rund 30 Stunden investierte Jans allein in die Planung seiner Route, heißt es. Bei seiner Ankunft in Velden zeigte er sich sichtlich erfreut über die herzliche Aufnahme und die Anerkennung für seine außergewöhnliche Leistung. Nun genießt er zunächst eine Woche Erholungsurlaub am Wörthersee, bevor es anschließend mit dem Zug zurück in seine belgische Heimat geht.

Radsportler bekam besonderes Geschenk überreicht

„Eine ganz besondere Freude ist es für uns, mit Dirk Jans aus Bilzen in Belgien einen Gast ehren zu dürfen, der die Reise von Belgien bis nach Velden mit dem Fahrrad zurückgelegt hat. Diese außergewöhnliche Leidenschaft für den Radsport und die Verbundenheit mit Velden möchten wir mit einem besonderen Geschenk würdigen: einem handgefertigten Holzkunstwerk als Unikat mit der Silhouette des Wörthersees und einem Brandsiegel. Wir wünschen viel Freude damit und bedanken uns für diese beeindruckende Reise“, so Markowitz erfreut.