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Ein Bild auf 5min.at zeigt FPÖ-Chef Erwin Angerer, Gemeindevorstand Markus di Bernardo, Erster Präsident des Kärntner Landtages Andreas Scherwitzl, Zweiter Präsident des Kärntner Landtages Christoph Staudacher sowie den Anrainer und Mitinitiator Herbert Rautnig.
Rund 300 Bürger unterstützten die Unterschriftenaktion, die am Donnerstag die drei Landtagspräsidenten übergeben wurde.
Wernberg
12/06/2026
B83 Kärntner Straße

300 Anrainer steigen gegen Verkehrslärm auf die Barrikaden

Rund 300 Anrainer fordern eine Verkehrsberuhigung an der B83 im Bereich Kaltschach-Wernberg. Gemeindevorstand Markus di Bernardo (FPÖ) überreichte den Präsidenten des Kärntner Landtages eine dementsprechende Petition.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(150 Wörter)
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Der FPÖ-Landtagsabgeordnete und Gemeindevorstand Markus di Bernardo hat gemeinsam mit betroffenen Anrainern am Donnerstag eine Petition im Rahmen der Landtagssitzung eingereicht. Rund 300 Unterschriften wurden an die drei Landtagspräsidenten Andreas Scherwitzl (SPÖ), Christoph Staudacher (FPÖ) und Günter Leikam (SPÖ) übergeben. Die Bürgerinitiative fordert konkrete Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung entlang der B83 Kärntner Straße im Bereich Kaltschach-Wernberg.

300 Unterschriften für Verkehrsberuhigung an der B83

„Die zahlreichen Unterschriften zeigen deutlich, wie groß der Leidensdruck der Bevölkerung vor Ort mittlerweile ist. Die Anrainer sind tagtäglich mit einer hohen Verkehrsbelastung, Lärm und Gefährdungen konfrontiert. Diese Situation ist nicht länger hinnehmbar“, betont di Bernardo. Parallel brachte der Abgeordnete auch einen dazugehörigen Antrag im Kärntner Landtag ein, um sich für Maßnahmen zur Entschärfung der derzeitigen Verkehrssituation auf der B83 im Bereich Kaltschach-Wernberg einzusetzen.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Landtagsabgeordneten und Gemeindevorstand Markus di Bernardo.
©FPÖ Wernberg
Am Foto: Landtagsabgeordneter und Gemeindevorstand Markus di Bernardo
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