300 Anrainer steigen gegen Verkehrslärm auf die Barrikaden

Rund 300 Anrainer fordern eine Verkehrsberuhigung an der B83 im Bereich Kaltschach-Wernberg. Gemeindevorstand Markus di Bernardo (FPÖ) überreichte den Präsidenten des Kärntner Landtages eine dementsprechende Petition.

Der FPÖ-Landtagsabgeordnete und Gemeindevorstand Markus di Bernardo hat gemeinsam mit betroffenen Anrainern am Donnerstag eine Petition im Rahmen der Landtagssitzung eingereicht. Rund 300 Unterschriften wurden an die drei Landtagspräsidenten Andreas Scherwitzl (SPÖ), Christoph Staudacher (FPÖ) und Günter Leikam (SPÖ) übergeben. Die Bürgerinitiative fordert konkrete Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung entlang der B83 Kärntner Straße im Bereich Kaltschach-Wernberg.

300 Unterschriften für Verkehrsberuhigung an der B83

„Die zahlreichen Unterschriften zeigen deutlich, wie groß der Leidensdruck der Bevölkerung vor Ort mittlerweile ist. Die Anrainer sind tagtäglich mit einer hohen Verkehrsbelastung, Lärm und Gefährdungen konfrontiert. Diese Situation ist nicht länger hinnehmbar“, betont di Bernardo. Parallel brachte der Abgeordnete auch einen dazugehörigen Antrag im Kärntner Landtag ein, um sich für Maßnahmen zur Entschärfung der derzeitigen Verkehrssituation auf der B83 im Bereich Kaltschach-Wernberg einzusetzen.