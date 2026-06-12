„Jetzt wirds serious“: HTL Villach lädt zum Maturaball

„Fast & Furious – jetzt wirds serious" lautet das Motto des diesjährigen Maturaballs der HTL Villach. Dieser findet am Samstag, dem 27. Juni 2026, im Congress Center statt.

Eine rauschende Ballnacht organisiert der Förder- und Elternverein (FOEV) der HTL Villach gemeinsam mit dem Ballkomitee am Samstag, dem 27. Juni 2026, im Congress Center Villach. Unter dem Motto „Fast & Furious – jetzt wirds serious“ wird der diesjährige Maturaball gefeiert. Der Andrang ist enorm: „Alle 2.000 Karten sind vergriffen“, stellt Obfrau Ina Sima-Gasser fest. Die Erlöse kommen den Schülern zugute – etwa für Skikurse, Exkursionen oder Ausbildungs-Equipment.

38 Paare bei der Polonaise

Der Einlass erfolgt ab 19 Uhr. Zur Polonaise, welche mit Tanzexpertin Iris Huber einstudiert wurde, treten heuer 38 Paare an. Zudem wartet wie gewohnt eine Mitternachtseinlage. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Live-Band Major Seven. In der 300 Quadratmeter großen Disco sorgt Eventify mit Licht- und Lasershow für Stimmung. Auch heuer gibt es eine große Tombola. Weiters wird der HTL Award verliehen.