Böser Verdacht: Haben Einbrecher im Drautal Gaunerzinken hinterlassen?

In Oberkärnten gibt es Hinweise auf Gaunerzinken, die mit Lack am Haustor von Einfamilienhäuser angebracht wurden. Ein Hauseigentümer, der in Feistritz im Drautal wohnt, hatte die vermutlichen Zinken nach einem Hinweis entdeckt.

Gaunerzinken sind ein altes Mittel von Einbrechern, welchen es gelungen ist, die Örtlichkeit auszuspionieren. Vor dem Haustor werden dann Zeichen gesetzt, was bei einem Einbruch zu holen wäre. Die Zeichen werden entweder auf Hauswänden, Garagen oder Briefkästen gesetzt. Im Falle eines Feistritzers waren die Zinken mit Lack am Gartentor angebracht, er verständigte die Polizei und 5 Minuten, um die Nachbarschaft zu warnen.

Einbruch geplant?

„Mich hat ein Bekannter vom Nachbarort Paternion aufmerksam gemacht, er entdeckte die Zinken bei mir und zeigte sie mir. Ich wäre auf die unauffällige Schmiererei von selber nie draufgekommen. Bei ihm selber wurden nach einem Einbruch in sein Haus die Zinken an der Wand gefunden“, so der Informant der anonym bleiben möchte. Es gibt Dutzende Zinken, diese sind kleine unauffällige Symbole die in Augenhöhe auf unauffälligen Stellen angebracht sind. Kriminelle können darauf lesen ob sich ein Einbruch lohnt. Ein Kreis zeigt beispielsweise an, dass häufig niemand zu Hause ist. Ein Kreuz deutet an, dass dort Geld oder andere gute Beute zu machen ist. Ein umgedrehtes T wieder weist daraufhin, dass nur eine Person im Hause wohnt. Mehrere Punkte oder Kreise wieder weisen auf ältere Bewohner hin. Die Liste ist lang.

Beamte bestätigten nur seltsame Schmiererei

Eine Anfrage am Posten in Feistritz im Drautal brachte kein klares Ergebnis. Es wurde nur von Lackspritzern auf einem Hauseingang berichtet. „Ob es sich dabei auch im Gaunerzinken handelte, können wir nicht bestätigen“, so eine Beamtin der Inspektion. „Ich will die Bürger im Drautal nur warnen, dann und wann auf verdächtige Lackspuren zu achten“, so der 5 Minuten Leser.