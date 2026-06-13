Vertrauensbruch: Villacher Selbstbedienungsladen zieht Konsequenzen

Es scheint nicht abzureißen: Erneut sehen sich die Betreiber einer "Ackerbox" in Villach mit einem Diebstahl konfrontiert. Der "Tschudl Hof" sieht derzeit keine andere Möglichkeit, als Konsequenzen zu ziehen.

Schon des Öfteren sahen sich die Betreiber eines Selbstbedienungsladens in Villach mit Vertrauensmissbrauch konfrontiert. In der Vergangenheit kam es bereits zu Diebstählen, wir haben berichtet. Nun meldet sich der „Tschudlhof“ dazu in den sozialen Medien erneut zu Wort.

Selbstbedienungsladen mit Herausforderungen konfrontiert

Der Selbstbedienungsladen im Essachweg 14 in Villach bietet frisches Gebäck, Snacks und Getränke. Das Konzept beruht dabei auf Vertrauen. Die Ackerbox wird vom Tschudl Hof nebenberuflich mit viel Herzblut geführt, damit sich Spaziergänger unkompliziert versorgen können. Die Produkte stammen einerseits selbst von den Betreibern aber auch von anderen regionalen Produzenten. Schon im April diesen Jahres berichteten sie von Diebstählen und damit einhergehenden Herausforderungen. Damals schon sah man sich mit der Überlegung konfrontiert, den Betrieb einstellen zu müssen, wenn sich nichts ändert. Auch gab es erste Konsequenzen: Ihre Ackerbox blieb nachts geschlossen. Kürzlich kam es wieder zu einem Vorfall.

„Werden künftig ein Steckkartensystem einführen müssen“

Ein erneuter Diebstahl, welcher laut den Betreibern bereits angezeigt wurde, hat sich zugetragen. „Die Anzeige ist erstattet und wir werden künftig ein Steckkartensystem einführen müssen“, heißt es in der Instagram-Story und weiter: „Eigentlich wollen wir diesen Schritt vermeiden, damit auch ältere Menschen unkompliziert bei uns einkaufen könne, ohne zwingend eine Bankomatkarte dabeizuhaben. Doch leider sehen wir aktuell keine andere Möglichkeit.“

„Kämpfen jeden Tag dafür, dass …“

Der Tschudl Hof will den Betrieb ihrer Ackerbox aufrecht erhalten, wie mitgeteilt wird, doch „wenn Ware im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen wird, ist das für uns ein schmerzhafter Verlust.“ Dennoch bedankt man sich bei „allen ehrlichen Kundinnen und Kunden, die uns täglich unterstützen.“