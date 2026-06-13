Villach bekommt gleich doppelt kulinarischen Zuwachs: In der Lederergasse hat das Café „Das Konsulat“ eröffnet – und dort gibt es nun auch die beliebten kolumbianischen Empanadas von „El Colombiano“.

Mario von „Empanadas El Colombiano“ mit den Betreibern des Cafés „Das Konsulat“, Jan und Georg, vor dem Lokal in der Villacher Lederergasse.

Mario von „Empanadas El Colombiano“ mit den Betreibern des Cafés „Das Konsulat“, Jan und Georg, vor dem Lokal in der Villacher Lederergasse.

In Villach gibt es kulinarischen Zuwachs: In der Lederergasse hat das Café „Das Konsulat“ neu eröffnet. Dort können Gäste künftig nicht nur Kaffee und gemütliche Atmosphäre genießen, sondern auch frisch gebackene kolumbianische Empanadas von „El Colombiano“.

Teigtaschen sollen Draustadt erobern

Das Lokal „El Colombiiano“, welches mit frischen Empanadas lockt, ist bereits in Klagenfurt bekannt und beliebt. Jetzt sollen die beliebten Teigtaschen auch in der Draustadt angeboten werden. Möglich macht das eine Kooperation mit dem „Konsulat“.

Lang gehegter Traum geht in Erfüllung

Für die beiden frisch gebackenen Café-Betreiber selber, Jan und George, ist mit der Eröffnung des „Konsulat“ ein lang gehegter Traum in Erfüllung gegangen. In ihrem Lokal in der Lederergasse 15 wollen sie einen neuen Treffpunkt für Genießer schaffen. Auch das Team von „El Colombiano“ freut sich über die Zusammenarbeit und gratulierte Jan und Georg zur Eröffnung ihres Cafés.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.06.2026 um 12:42 Uhr aktualisiert