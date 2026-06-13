Kulinarischer Zuwachs: Frische Empanadas und ein neues Café für Villach
Villach bekommt gleich doppelt kulinarischen Zuwachs: In der Lederergasse hat das Café „Das Konsulat“ eröffnet – und dort gibt es nun auch die beliebten kolumbianischen Empanadas von „El Colombiano“.
In Villach gibt es kulinarischen Zuwachs: In der Lederergasse hat das Café „Das Konsulat“ neu eröffnet. Dort können Gäste künftig nicht nur Kaffee und gemütliche Atmosphäre genießen, sondern auch frisch gebackene kolumbianische Empanadas von „El Colombiano“.
Teigtaschen sollen Draustadt erobern
Das Lokal „El Colombiiano“, welches mit frischen Empanadas lockt, ist bereits in Klagenfurt bekannt und beliebt. Jetzt sollen die beliebten Teigtaschen auch in der Draustadt angeboten werden. Möglich macht das eine Kooperation mit dem „Konsulat“.
Lang gehegter Traum geht in Erfüllung
Für die beiden frisch gebackenen Café-Betreiber selber, Jan und George, ist mit der Eröffnung des „Konsulat“ ein lang gehegter Traum in Erfüllung gegangen. In ihrem Lokal in der Lederergasse 15 wollen sie einen neuen Treffpunkt für Genießer schaffen. Auch das Team von „El Colombiano“ freut sich über die Zusammenarbeit und gratulierte Jan und Georg zur Eröffnung ihres Cafés.