Aus Villacher Supermarkt wird Kita: Zwei Leerstände bekommen neue Zukunft

Nach Jahren des Leerstands gibt es für zwei ehemalige Supermarktstandorte in Villach konkrete Zukunftspläne. In St. Leonhard entsteht eine Kindertagesstätte, in Landskron soll neuer Wohnraum geschaffen werden.

Projektpartner präsentieren vor der ehemaligen Billa-Filiale in Villach-St. Leonhard die Pläne für eine neue Kindertagesstätte mit 30 Betreuungsplätzen.

Projektpartner präsentieren vor der ehemaligen Billa-Filiale in Villach-St. Leonhard die Pläne für eine neue Kindertagesstätte mit 30 Betreuungsplätzen.

Jahrelang standen die Gebäude leer, nun gibt es konkrete Pläne für zwei ehemalige Nahversorger in Villach. Während in St. Leonhard künftig Kinder betreut werden sollen, ist in Landskron ein Wohnbauprojekt vorgesehen.

Start für Herbst geplant

Bei der früheren Supermarkt-Filiale in St. Leonhard laufen die Vorbereitungen für eine neue Nutzung. Gemeinsam mit dem Hilfswerk entsteht dort eine Kindertagesstätte mit Platz für 30 Kinder. Dafür sind Umbauarbeiten am bestehenden Gebäude vorgesehen. Zusätzlich wird ein Außenbereich geschaffen, der künftig als Spiel- und Bewegungsfläche genutzt werden soll. Die neue Einrichtung soll im Herbst ihren Betrieb aufnehmen. Mit dem Projekt wird das Angebot an Kinderbetreuungsplätzen in Villach erweitert.

Wohnraum auf ehemaligem Spar-Areal

Auch ein weiterer leerstehender Supermarktstandort erhält eine neue Funktion. Auf dem Gelände des früheren Spar-Marktes in der Dr.-Karl-Renner-Straße in Landskron sollen nach dem Abriss des bestehenden Gebäudes neue Wohnungen entstehen. Geplant sind zwischen 25 und 30 Wohneinheiten. Das Vorhaben wird von der Wohnbaugenossenschaft „Meine Heimat“ umgesetzt. Da die Fläche bereits bebaut und an die bestehende Infrastruktur angeschlossen ist, kann das Projekt ohne zusätzliche Bodenversiegelung realisiert werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.06.2026 um 16:15 Uhr aktualisiert