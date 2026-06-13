Bekanntes Kärntner Kult-Lokal hat neue Betreiber

Zur Freude aller hat am 5. Juni das Café Rondeau in Bad Bleiberg wieder eröffnet. Neue Betreiber wurden gefunden. Damit bleibt der beliebte Treffpunkt für Einheimische und Gäste erhalten.

Das Café Rondeau in Bad Bleiberg hat neue Betreiber: Udo Woschank und Kacper Stopyra, bekannt vom Knappenhaus, haben das allseits bekannte Lokal übernommen und am 5. Juni 2026 offiziell wiedereröffnet. Zuvor wurde es neun Jahre lang von Nicole und Eberhard Pirker geführt. Mehr dazu unter: Wirtepaar verabschiedet sich: „Ihr habt das Rondeau mit Leben gefüllt“

Café Rondeau bleibt Bad Bleiberg erhalten

Bürgermeister Christian Hecher (ULB) zeigt sich über die Weiterführung des Gastronomiebetriebes erfreut: „Ich bin sehr froh, dass diese wichtige Infrastruktur für unsere Gemeinde erhalten bleibt. Das Café Rondeau ist seit vielen Jahren ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Gäste.“ Das gastronomische Angebot reicht von verschiedenen Frühstücksoptionen bis hin zu einer Auswahl an Mehlspeisen. Auch glutenfreie Optionen stehen zur Verfügung. Zudem umfasst das Sortiment zwölf Eissorten. Der Betrieb hat täglich von 7.30 bis 21 Uhr geöffnet.