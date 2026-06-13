Wernberger Gemeindevorplatz wird zur Freiluftbühne

Rund 150 Besucher wohnten der Vorstellung des Ensembles "Porcia" am Theaterwagen in Wernberg im Vorjahr bei. Auch heuer sind die Schauspieler wieder am Gemeindevorplatz zu sehen.

Das Ensemble des Theaterwagens „Porcia“ macht erneut Station in Wernberg. Am Freitag, dem 26. Juni 2026, verwandelt sich der Gemeindevorplatz in eine Freiluftbühne. Wie gewohnt stehen zwei unterschiedliche Aufführungen auf dem Programm – und zwar bei freiem Eintritt. Den Auftakt macht um 17 Uhr das Kinderstück „Das Eulenmädchen“. Um 18.30 Uhr folgt der Klassiker „Der Brandner Kaspar und das ewig‘ Leben“.