Waghalsige Manöver: Autofahrer verursacht Unfall und kracht in Fassade

Wilde Szenen spielten sich am Samstag auf der Ossiacher Zeile in Villach ab. Ein Autofahrer setzte zu mehreren riskanten Überholmanövern an. Letztendlich kollidierte er mit einem abbiegenden Fahrzeug und krachte in eine Fassade.

„Was war heute in der Ossiacher Zeile los?“, fragte eine Leserin am Samstag 5 Minuten. Ersten Informationen zufolge soll dort ein Auto in die Fassade eines Supermarktes gekracht sein. Vonseiten der Beamten der Verkehrsinspektion Villach werden die Schilderungen bestätigt. Tatsächlich soll ein 35-Jähriger Autofahrer mehrere Fahrzeuge auf der linken Seite überholt haben, „indem er verschiedene Abbiegestreifen, Sperrflächen sowie Sperrlinien überfuhr und dabei teilweise entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs war“, so die Polizisten.

Auto krachte in Fassade

Zur selben Zeit wollte eine 75-jährige Pensionistin aus Villach mit ihrem Auto nach links abbiegen. Es kam, wie es kommen musste: Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander. „Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen der Frau auf die Geradeausspur abgedrängt“, erklären die Beamten. „Das Fahrzeug des Villachers geriet rechts von der Fahrbahn ab und prallte in weiterer Folge gegen die Fassade eines Geschäftsgebäudes.“

Zwei Verletzte

Beide Lenker wurden verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden sie in das LKH Villach eingeliefert. „An beiden Fahrzeugen sowie am Geschäftsgebäude entstand erheblicher Sachschaden“, schildert die Exekutive abschließend.