Toll: SV Wernberg gründet inklusives „Special Team“

Der Fußball verbindet Menschen. Völlig unabhängig von Herkunft, Alter oder persönlichen Voraussetzungen. Genau diesen Gedanken lässt der SV Wernberg ab Juni Wirklichkeit werden.

Mit dem brandneuen „SV Wernberg Special Team“ startet ein inklusives Fußballangebot für Jugendliche und Erwachsene mit Behinderungen ab 16 Jahren. Im Mittelpunkt des neuen Projekts steht die pure Freude an der Bewegung und die echte Integration ins Vereinsleben.

Knüpfen neuer Freundschaften, Leidenschaft & Co.

Für viele Menschen mit Behinderungen ist der Zugang zu klassischen Sportvereinen oft noch von Barrieren geprägt. Der SV Wernberg bricht diese Hürden nun aktiv auf und lädt alle Fußballbegeisterten herzlich dazu ein, ein vollwertiger Teil der blau-weißen Vereinsfamilie zu werden. Bei den Einheiten geht es nicht um Tabellenplätze oder Tore-Jagd, sondern um gegenseitigen Respekt, das Knüpfen neuer Freundschaften und die gemeinsame Leidenschaft für das runde Leder. Regelmäßige Trainings, freundschaftliche Spiele und unvergessliche Erlebnisse rund um den Sportplatz schweißen das neue Team zusammen.

Schnuppertraining am 24. Juni

Wer Lust hat, selbst einmal gegen den Ball zu treten, die Atmosphäre im Verein kennenzulernen oder einfach nur reinzuschnuppern, ist beim ersten Kennenlerntraining genau richtig. Eine Vorab-Anmeldung ist unkompliziert möglich.

Die wichtigsten Daten zum Schnuppertraining: Wann: Mittwoch, 24. Juni 2026 um 16.30 Uhr

Wo: Sportplatz des SV Wernberg (Sportweg 5, 9241 Föderlach)