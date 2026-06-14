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/ ©Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinkirchheim
Das Bild auf www.5min.at zeigt die Autos der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kleinkirchheim.
Sechs Feuerwehren rückten kurz vor Mitternacht zu einem Wohnhausbrand nach Feld am See aus.
Feld am See
14/06/2026
Feuerwehreinsatz

Wohnhausbrand in Villach-Land: Feuerwehren mit Großaufgebot im Einsatz

Ein Wohnhausbrand in Feld am See forderte gestern ein Großaufgebot an Feuerwehren. Durch das schnelle Eingreifen blieben alle Bewohner unverletzt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(112 Wörter)
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Gestern kurz vor Mitternacht, um 23:25 Uhr, wurden mehrere Feuerwehren aus Kärnten zu einem Wohnhausbrand in die Wasserfallstraße nach Feld am See im Bezirk Villach-Land alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte die örtlich zuständige Feuerwehr Feld am See ein Feuer durch ihr schnelles Eingreifen bereits unter Kontrolle gebracht.

Bewohner konnten sich ins Freie retten

Alle Bewohner des Gebäudes konnten sich glücklicherweise rechtzeitig und unverletzt in Sicherheit bringen. Neben der Feuerwehr Feld am See rückte ein Großaufgebot zur Löschhilfe aus, bestehend aus den Feuerwehren Bad Kleinkirchheim, Afritz am See, Radenthein, St. Peter ob Radenthein und Untertweng.

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