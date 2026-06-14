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Markus Kuntaritsch Gemeindevorstand Velden, Hannes Markowitz, Geschäftsführer Velden Tourismus, gratulierte Gründerin Katja Platzner zur erfolgreichen Eröffnung des neuen Matcha Moa Standorts in Velden am Wörthersee auf www.5min.at.
Markus Kuntaritsch Gemeindevorstand Velden, Hannes Markowitz, Geschäftsführer Velden Tourismus, gratulierte Gründerin Katja Platzner zur erfolgreichen Eröffnung des neuen Matcha Moa Standorts in Velden am Wörthersee.
Velden/Klagenfurt
14/06/2026
Neueröffnung

Neuzugang am Wörthersee: Matcha Moa feierte Eröffnung in Velden

Velden hat einen neuen Lifestyle-Hotspot. Das trendige Gastronomiekonzept Matcha Moa feierte am Samstag seine angekündigte Eröffnung.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
2 Minuten Lesezeit(263 Wörter)
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Die Kärntner Gastronomieszene ist um einen Hotspot reicher. Nachdem Jungunternehmerin Katja Platzner erst im Februar ihr Take-away-Lokal „Matcha Moa“ (ehemals „Matcha Mood“) in der St. Veiter Straße in Klagenfurt eröffnete, folgt nun der nächste große Schritt. Nur wenige Monate nach der Ankündigung in den sozialen Medien, expandieren zu wollen, öffnete am Samstag die zweite Filiale ihre Türen im Zentrum von Velden.

Expansion nach wenigen Monaten

Das moderne Gastronomiekonzept hat sich bereits mit kreativen Matcha-Kreationen, ästhetischen Sommer-Drinks und hochwertigen Materialien, darunter direkt aus Japan, einen Namen gemacht. Das Design und die Produktqualität zielen vor allem auf eine junge, trendbewusste Zielgruppe sowie auf nationale und internationale Gäste ab. Die Entscheidung für den neuen Standort basierte dabei stark auf dem Feedback der Community: „Tatsächlich war es ein Wunsch von ganz vielen Kunden einen zweiten Standort zu machen, ein paar haben sich direkt Velden gewünscht“, erzählte Platzner damals gegenüber 5 Minuten.

Das Bild auf www.5min.at zeigt die Eröffnung von Matcha Moa.
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Gründerin Katja Platzner bei der Eröffnung.

Velden „als modernen Lifestyle-Hotspot“ erleben

Auch vonseiten der Veldener Tourismusgesellschaft wird die Neueröffnung positiv angetan. Das innovative Konzept fügt sich nahtlos in das Image der Region ein, wie Hannes Markowitz, Geschäftsführer Velden Tourismus, betont: „Matcha Moa bringt einen internationalen Trend nach Velden und spricht genau jene Zielgruppen an, die unsere Destination als modernen Lifestyle-Hotspot erleben möchten. Solche innovativen Konzepte stärken die Attraktivität unseres Standorts und bereichern das Angebot für Gäste und Einheimische gleichermaßen. Wir heißen Matcha Moa in Velden herzlich willkommen.“

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