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Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Ein Villacher Feuerwehrmann vor mehreren Feuerwehrautos
Ursache für den Sirenenalarm war verbranntes Essen auf dem Herd.
Villach
14/06/2026
Aktueller Einsatz

Sirenenalarm in Villach: Angebrannte Essensreste sorgten für Feuerwehreinsatz

Angebrannte Essensreste lösten am Sonntagnachmittag einen Feuerwehreinsatz in Villach aus. Wir haben nachgefragt und bereits erste Informationen zum Einsatz.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)
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Am frühen Nachmittag meldeten mehrere Leser der Redaktion, dass in Villach die Sirenen heulten und es zu einem Feuerwehreinsatz kam. 5 Minuten hat bei Martin Regenfelder von der Hauptfeuerwache Villach nachgefragt und erfahren, dass angebrannte Essensreste die Übeltäter waren: „Es gab eine Rauchentwicklung in einer Wohnung. Wir sind über eine Leiter eingestiegen und haben das Essen vom Herd genommen.“ Aktuell ist die Feuerwehr noch damit beschäftigt, die Wohnung zu entlüften. „Es wurde niemand verletzt“, ergänzte Regenfelder abschließend.

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