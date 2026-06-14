Sirenenalarm in Villach: Angebrannte Essensreste sorgten für Feuerwehreinsatz

Am frühen Nachmittag meldeten mehrere Leser der Redaktion, dass in Villach die Sirenen heulten und es zu einem Feuerwehreinsatz kam. 5 Minuten hat bei Martin Regenfelder von der Hauptfeuerwache Villach nachgefragt und erfahren, dass angebrannte Essensreste die Übeltäter waren: „Es gab eine Rauchentwicklung in einer Wohnung. Wir sind über eine Leiter eingestiegen und haben das Essen vom Herd genommen.“ Aktuell ist die Feuerwehr noch damit beschäftigt, die Wohnung zu entlüften. „Es wurde niemand verletzt“, ergänzte Regenfelder abschließend.