Besonderes Auto sorgt für staunende Blicke in Villach

Staunen auf Villachs Straßen: Ein 5-Minuten-Leser ließ der Redaktion Bilder eines ganz besonderen Gefährts zukommen. Das futuristische, glänzende Fahrzeug zog einige Blicke auf sich.

Wer kürzlich auf Villachs Straßen unterwegs war, der könnte ihn gesehen haben: den „Batteryrunner“. Es handelt sich dabei um ein komplett selbstgebautes, sogar sprechendes, Elektroauto. Dahinter stecken Erfinder Charly Bosch und seine Tochter Leonie.

Wie aus einem Science-Fiction-Film

Es ist silber und sieht nahezu aus, wie aus einem Science-Fiction-Film. Das einzigartige Eigenbau-Gefährt wird von winzigen Arduino-Mikrocomputern gesteuert. Wie es online im „Arduino-Blog“ heißt, haben die Erfinder innerhalb von vier Jahren ein vollständig funktionstüchtiges und zugelassenes Elektroauto aus eigener Entwicklung geschaffen. Doch das Fahrzeug ist keineswegs nur ein Ausstellungsstück, denn es soll bereits über 1.000 Kilometer am Tachometer haben. Die Erfinder reisten im Jahr 2024 damit nämlich bereits zum Entwickler-Team von Arduino nach Turin (Italien). Zuvor startete ihr Roadtrip auf einer Insel in Spanien, dann ging es nach Südfrankreich, weiter nach Italien und dann auch nach Österreich. Aktuell sieht man das besondere Automobil auf Villachs Straßen.

Das steckt hinter dem „Batteryrunner“

Die Wurzeln des Designs reichen weiter zurück. Im Blog heißt es weiter, dass Bosch im Jahr 2014 den Autohersteller LORYC aus Mallorca übernahm. Die Marke erlangte vor allem durch ihre Erfolge bei Bergrennen Bekanntheit. Bosch wollte dahingehend einen modernen, rein elektrisch betriebenen Zweisitzer bauen. So entstand der „LORYC Electric Speedster“. Doch das Vater-Tochter-Gespann ging mit dem „Batteryrunner“ noch einen Schritt weiter. Das erklärte Ziel: Ein Fahrzeug zu entwickeln, das sich der modernen Wegwerf-Mentalität radikal widersetzt. Alle verbauten Komponenten sollten praktisch unbegrenzt reparierbar und extrem einfach austauschbar sein.

©Leser | Ein 5-Minuten-Leser ließ der Redaktion Bilder eines ganz besonderen Gefährts zukommen.

Besondere Eigenschaften des Gefährts

Die Karosserie besteht vollständig aus der speziellen Aluminiumlegierung 5083. Das Material gilt als extrem robust, langlebig und korrosionsbeständig. Das Aluminium kann recycelt werden. Die Teile wurden von Hand zusammengefügt und bilden die silberne Hülle des „Batteryrunners“. Ein Netzwerk aus mehr als zehn Arduino-Boards steuert die verschiedenen Systeme im Fahrzeug, außerdem kann das Auto sogar sprechen. Das Kunstwerk auf vier Rädern wird wohl vielerorts für staunende Blicke sorgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.06.2026 um 15:59 Uhr aktualisiert