Diese flauschigen Freunde warten im Tierheim Villach auf dich

Suchst du nach einem treuen Begleiter auf vier Pfoten? Im Tierheim Villach warten derzeit wieder ganz besondere Tiere auf ein liebevolles Zuhause.

Gleich fünf neugierige und soziale Degu-Damen warten aktuell gemeinsam auf ihren Auszug. Vier der Degus wurden 2025 geboren, die fünfte im Bunde erblickte 2022 das Licht der Welt. Da Degus extrem gesellige Tiere sind und niemals alleine gehalten werden dürfen, wird für die Vermittlung entweder ein bereits vorhandener Artgenosse im neuen Zuhause vorausgesetzt, oder die Gruppe wird im Doppelpack bzw. als Mehrfach-Team abgegeben, heißt es vom Tierheim Villach.

©Tierheim Villach Gleich fünf neugierige und soziale Degu-Damen warten aktuell gemeinsam auf ihren Auszug.

Somba: Ein loyaler Freund fürs Leben

Der Mischlingsrüde Somba (männlich, kastriert, weiß-schwarz, geboren am 13. August 2019) ist ein Hund mit Persönlichkeit und Charakterstärke. Er baut eine extrem enge Bindung zu seinen Bezugspersonen auf, wobei besonders Frauen sein Vertrauen im Sturm erobern. Hat er dich erst einmal in sein Herz geschlossen, zeigt sich Somba von seiner loyalsten, verschmustesten und anhänglichsten Seite. Er liebt ausgiebige Spaziergänge und intensive Kuscheleinheiten. Aufgrund seines ausgeprägten Besitz- und Schutzverhaltens ist Somba allerdings kein Hund für Anfänger.

©Tierheim Villach Der Mischlingsrüde Somba ist ein Hund mit Persönlichkeit.

Kater Holga wartet auf ein ruhiges Zuhause

Für den tiefschwarzen Kater Holga (männlich, kastriert, geboren circa 2016) wird ein ruhiges Plätzchen gesucht. Er ist sehr verschmust, liebt Streicheleinheiten und verbringt gerne Zeit mit Menschen. Als Einzelgänger möchte er lieber ohne andere Katzen leben. Besonders gerne erkundet Holga den Garten und genießt die frische Luft.

©Tierheim Villach Holga würde sich ein ruhiges Zuhause wünschen.

Susi und Mimi: Ein schüchternes Duo mit großem Herz

Die beiden Kätzchen Susi (schwarz, geboren circa 2022) und Mimi (braun getigert, geboren circa 2024) gibt es nur im Doppelpack. Die beiden suchen gemeinsam ein ruhiges und verständnisvolles Zuhause. In einer neuen Umgebung zeigen sie sich anfangs noch etwas zurückhaltend und schüchtern. Mit ein wenig Geduld, Zeit und Liebe tauen sie aber garantiert auf und zeigen ihre wunderbare, verschmuste Seite. Für Susi und Mimi ist nach dem Einleben die Möglichkeit auf sicheren Freigang besonders wichtig.

©Tierheim Villach | Susi und Mimi suchen gemeinsam ein liebevolles Zuhause. ©Tierheim Villach | Die beiden gibt es nur im Doppelpack.