Mit Doppelstock und Aussicht: Neue Züge zwischen Villach und Salzburg

Wer auf der Tauernstrecke unterwegs ist, kann sich ab sofort auf mehr Komfort und einen besonderen Ausblick freuen. Die ÖBB setzen seit gestern, 14. Juni, neue IC-Doppelstockzüge zwischen Salzburg und Villach ein.

Mit 290 Sitzplätzen bieten die neuen Doppelstockzüge mehr Kapazität und zusätzlichen Komfort für Reisende auf der Tauernstrecke.

Mit 290 Sitzplätzen bieten die neuen Doppelstockzüge mehr Kapazität und zusätzlichen Komfort für Reisende auf der Tauernstrecke.

Die vierteiligen Garnituren des Typs Stadler KISS bieten insgesamt 290 Sitzplätze und damit mehr Kapazität als die bisher eingesetzten Züge. Neben WLAN, Klimaanlage und Steckdosen an jedem Platz verfügen die Züge auch über Fahrradstellplätze, Rollstuhlbereiche und familienfreundliche Ausstattung. Auch für Snacks und Getränke ist gesorgt: In speziellen Catering-Zonen stehen Automaten mit kalten und warmen Getränken sowie kleinen Speisen bereit.

Das Highlight wartet im Oberdeck

Besonders attraktiv dürfte für viele Fahrgäste das Obergeschoss sein. Von dort eröffnet sich entlang der Tauernstrecke ein weiter Blick auf die alpine Landschaft. Vor allem im Gasteinertal und im Mölltal kommen Bahnreisende in den Genuss eines Panoramas, das man aus dieser Perspektive bisher kaum kannte.

©ÖBB Mosser Die neuen vierteiligen IC-Doppelstockzüge verkehren täglich auf mehreren Verbindungen zwischen Villach und Salzburg.

Vier Verbindungen täglich

Die neuen Doppelstockzüge verkehren auf vier InterCity-Verbindungen pro Tag zwischen Salzburg und Villach. Mit dem Einsatz der modernen Garnituren wollen die ÖBB die stark frequentierte Nord-Süd-Verbindung aufwerten und mehr Menschen für das Reisen mit der Bahn gewinnen.

Konkret verkehren die Züge auf folgenden InterCity-Verbindungen: • IC 899: Salzburg Hbf 07:07 – Villach Hbf 09:28

• IC 796: Villach Hbf 10:32 – Salzburg Hbf 12:53

• IC 797: Salzburg Hbf 15:07 – Villach Hbf 17:28

• IC 898: Villach Hbf 18:32 – Salzburg Hbf 20:53