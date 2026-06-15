Wertschacher Kirchtag: Kufenstechen und Co

Wenn im unteren Gailtal der Kirchtag vor der Tür steht, herrscht im Ort Ausnahmezustand. Nicht mehr lange und der Wertschacher Kirchtag findet statt.

Ein absoluter Hingucker beim Wertschacher Kirchtag: Die weltberühmte, farbenprächtige Gailtaler Tracht. Heuer lädt die Burschenschaft Wertschach wieder zum großen Festwochenende. Nämlich am 21. Juni.

Kufenstechen, Kirchtagssuppe und Oberkrainer-Sound

Der Startschuss fällt am Sonntag, dem 21. Juni, um 9 Uhr mit einem feierlichen Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Georgen, der gemeinsam mit der Burschenschaft Labientschach gestaltet wird. Danach wird bei traditioneller Musik das Tanzbein geschwungen, bevor die Festgemeinschaft weiter nach Wertschach zieht. Kulinarisch wartet zu Mittag der absolute Klassiker: Gailtaler Kirchtagssuppe und deftiger Schweinsbraten.