Erdbeerzeit in Villach: Diese Felder haben noch geöffnet

Wer Erdbeeren lieber selbst pflückt, hat in und rund um Villach noch Möglichkeiten dazu. Einige Felder sind aktuell geöffnet – die Zeiten können sich je nach Wetter und Erntelage aber kurzfristig ändern.

Im Juni kann man noch gut Erdbeeren klauben!

Im Juni kann man noch gut Erdbeeren klauben!

Erdbeer-Oase in Landskron/St. Andrä

Die Erdbeer-Oase betreibt ein Feld im Bereich Landskron/St. Andrä. Laut Website ist der Standort aktuell von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Das Feld befindet sich beim Moosweg in der Nähe der Ossiacher Straße.

Erdbeerfeld in Goritschach

Auch beim Erdbeerfeld von Der Gams in Villach/Goritschach kann noch gepflückt werden. Hier gelten derzeit Öffnungszeiten von 13 bis 19 Uhr.

Auch in der Umgebung offen

Wer etwas weiter fahren möchte, findet auch in der Umgebung weitere geöffnete Erdbeerfelder. Genannt werden etwa Standorte in Pusarnitz, Spittal sowie beim Wurzenpass/Hart. Dort gelten teils kürzere Öffnungszeiten.

Vorher Öffnungszeiten prüfen

Da Erdbeerfelder je nach Wetter, Reifegrad und Andrang kurzfristig schließen können, empfiehlt sich vor der Fahrt ein Blick auf die jeweilige Website oder die Social-Media-Kanäle der Anbieter.