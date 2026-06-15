Rätsel um Hutchison gelöst: VSV-Boss sorgt für Klarheit

Erst der Abgang von Adam Helewka Richtung Dresden, und dann das wochenlange Rätselraten um Nick Hutchison: Die VSV-Fans brauchten in den letzten Wochen starke Nerven.

Nachdem der US-Amerikaner im April angekündigt hatte, nicht mehr nach Villach zurückkehren zu wollen, tauchte er komplett ab. Trotz gültigen Vertrags bis 2027 herrschte Funkstille. Jetzt sorgt VSV-Geschäftsführer Martin Winkler für klare Verhältnisse und ein Facebook-Posting verrät vorab schon alles.

Neuer Star schnappt sich die Kult-Nummer „91“

Spätestens seit einem aktuellen Social-Media-Beitrag der Adler ist das Geheimnis gelüftet: Die legendäre Rückennummer 91 hat in Villach ab sofort einen neuen Besitzer. Neuzugang Linus Andersson wird anscheinend künftig damit auflaufen. Hinter den Kulissen wird der Schlussstrich nun offiziell gezogen. VSV-Geschäftsführer Martin Winkler bringt Licht ins Dunkel: „Sein Vertrag läuft zwar bis 2027. Wir sind aber mit seinem Agenten in Verhandlungen hinsichtlich einer Vertragsauflösung“, berichtet die Krone.

Suche läuft auf Hochtouren

Eine dicke Ablösesumme, wie es sie noch beim Wechsel von Helewka gab, wird es im Fall Hutchison allerdings nicht spielen. Während der VSV-Boss also die Trennung abwickelt, läuft die Suche nach einem neuen Top-Center für die erste Linie bereits auf Hochtouren.

KAC jagt Berlin-Stürmer?

Und auch beim Kärntner Erzrivalen tut sich was auf dem Transfermarkt: Ein Stürmer aus Berlin sorgt derzeit in der gesamten Liga für mächtig Wirbel. Das Interesse ist riesig und auch der KAC soll beim Kampf um den Torjäger bereits kräftig mitmischen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.06.2026 um 09:51 Uhr aktualisiert