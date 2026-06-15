Spektakulärer Heli-Einsatz auf der Gerlitzen: Kanzelbahn nimmt Form an

Die Arbeiten für die brandneue Kanzelbahn II laufen auf Hochtouren, und dafür wurde jetzt sogar echte Schwerstarbeit aus der Luft angefordert. Ein gigantischer Spezial-Hubschrauber vom Typ „Super Puma“ (Airbus AS 332 L1/L) von Heli Austria kreiste über der Gerlitzen und hat bereits elf der insgesamt 14 riesigen Liftstützen an ihren finalen Platz geflogen.

Präzisionsarbeit in schwindelerregender Höhe

Das millimetergenaue Aufsetzen der tonnenschweren Einzelteile auf die frisch gegossenen Betonfundamente war echte Millimeterarbeit. Ein perfekt eingespieltes Team aus Hubschrauber-Crew, Experten des Seilbahnherstellers Doppelmayr und den Arbeitern der Gerlitzen Bergbahnen packte gemeinsam an. Während der spektakulären Lastenflüge mussten die Moser- und die Pöllingerbahn komplett pausieren, genau dazwischen wurde nämlich der temporäre Hubschraubertankplatz eingerichtet.

Moderne 10er-Gondelbahn statt Sessellift

Die Bergbahnen investieren stolze 22 Millionen Euro in das Mega-Projekt. Bei der neuen Kanzelbahn II hat man sich ganz bewusst gegen einen klassischen Sessellift entschieden. Der Grund: Zwar müssen Wintersportler künftig kurz die Ski abschnallen, dafür bringt die neue 10er-Gondelbahn aber Familien mit Kleinkindern sowie Wanderer deutlich sicherer, komfortabler und wettergeschützter hoch auf den Gipfel. Der Zeitplan ist straff, denn in den kommenden Wochen wird nonstop weitergearbeitet. Das große Ziel steht fest: Schon zum Start der neuen Wintersaison im November oder Dezember soll die Kanzelbahn II offiziell eingeweiht werden.