Vom Kirchtag bis Public Viewing: Villach startet in den Mega-Sommer
Der Sommer kommt immer näher und Villach ist gerüstet. Mehr als 40 Events erwarten dich.
Von internationalen Festivals über Musik, Kulinarik und Shopping bis hin zu Straßenkunst, Wassershows und dem größten Brauchtumsfest Österreichs – das Stadtmarketing Villach lädt von Juni bis September zu einem abwechslungsreichen Veranstaltungssommer ein. Mehr als 40 Events und Aktionen machen die Villacher Innenstadt zum Treffpunkt für Einheimische und Gäste.
„Villach, der Sommer und DU“
Der Sommer 2026 verspricht in Villach wieder unvergessliche Momente. Unter dem Motto „Villach, der Sommer und DU“ präsentiert das Stadtmarketing Villach von Juni bis September ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm, das die Innenstadt vier Monate lang mit Musik, Kultur, Kulinarik, Shopping und Begegnungen belebt. Bereits im Juni fällt der Startschuss für den Veranstaltungssommer. Der Shopping Star eröffnet die Saison und rückt den Villacher Handel in den Mittelpunkt. Das Chorfestival „Villach singt“, der beliebte After Work Market gemeinsam mit vespAmore, das Public Viewing der Fußball-WM, der traditionelle Keramikmarkt, die spektakuläre Wassershow DRAUpuls, der Frühschoppen der EMV Stadtkapelle sowie The City Rocks – Summer Stage sorgen für einen abwechslungsreichen Auftakt.
Innenstadt verwandelt sich in Erlebnisbühne
Im Juli verwandelt sich die Innenstadt endgültig in eine große Erlebnisbühne. Internationale Straßenkünstler begeistern mit Artistik und Akrobatik, während der Street Food Market den Kaiser-Josef-Platz in eine kulinarische Genussmeile verwandelt. Mit Spectrum, der Langen Nacht des Tanzes, Circus City Villach, den Rookie Music Nights, dem Kinosommer Villach, den stimmungsvollen Eve Sessions und dem After Work Market – Kirchtags Warm-up reiht sich ein Höhepunkt an den nächsten.
Carinthischer Sommer
Einen besonderen Stellenwert nimmt der Carinthische Sommer ein. Das international renommierte Musikfestival bringt hochkarätige Künstler nach Villach und verbindet außergewöhnliche Konzerterlebnisse mit dem einzigartigen Flair der Draustadt. Ergänzt wird das Festival durch „Villach klingt“, das Stadtfest des Carinthischen Sommers, das klassische Musik mitten in die Innenstadt bringt und neue Begegnungen zwischen Kultur und urbanem Leben schafft.
81. Villacher Kirchtag
Der Höhepunkt des Sommers ist traditionell der 81. Villacher Kirchtag. Österreichs größtes Brauchtumsfest verwandelt die Innenstadt Ende Juli und Anfang August acht Tage lang in eine Festmeile voller Tradition, Musik, Kulinarik und gelebter Kärntner Gastfreundschaft. Hunderttausende Besucherinnen und Besucher erleben dabei ein einzigartiges Fest, das weit über die Landesgrenzen hinausstrahlt.
Buntes Programm
Auch im August bleibt das Programm vielfältig. Villach unplugged bringt Live-Musik in die Gassen, während die Beachzone am Rathausplatz für Urlaubsstimmung sorgt. Weitere Eve Sessions, der After Work Market, eine Italo Latino Party, Frühschoppen, der Kunsthandwerksmarkt sowie der zweite Teil des Kinosommers laden zum Genießen und Verweilen ein. Im September bildet Bikers Welcome den krönenden Abschluss des Veranstaltungssommers. Tausende Motorradbegeisterte treffen sich in Villach und genießen gemeinsam mit Besucher den Street Food Market, die Custom Bike Show und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm in der Innenstadt. Ergänzt wird das Programm durch den CRUX-Lauf, den Kinderflohmarkt, AutoMobile sowie The City Rocks – Autumn Session. Über den gesamten Sommer verteilt, bittet das neue Format, Dance in the summer, zum Tanz an die Drauterrassen – unter freiem Himmel, mit Wireless-Kopfhörern, ohne Vorkenntnisse und für jedes Alter.
Die Veranstaltungen auf einen Blick:
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Langer Einkaufsabend Lederergasse
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Wann: 5. Juni, 7. August, 4. September
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Wo: Lederergasse
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Villach singt – Chorfestival
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Wann: 13. Juni
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Wo: Villacher Innenstadt
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After Work Market
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Wann: 19. Juni (Italo Style), 24. Juli (Kirchtags Warm-up), 21. August (70er & 80er)
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Wo: Hans-Gasser-Platz
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Dance in the Summer
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Wann: Juni (11., 18., 25.), Juli (2., 16., 23., 30.), August (6., 13., 20., 27.), September (3., 10.)
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Wo: Europaplatz / Drauterrassen
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Public Viewing Fußball-WM
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Wann: 22. Juni bis 19. Juli
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Wo: Unterer Kirchenplatz
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DRAUpuls (Wassershow)
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Wann: 24. Juni bis 11. September (jeden Mittwoch & Freitag ab 21:30 Uhr)
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Wo: Drau
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Keramikmarkt
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Wann: 24. bis 27. Juni
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Wo: Villacher Innenstadt
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Rookie Music Nights
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Wann: 26. Juni bis 11. September (jeden Freitag)
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Wo: Villacher Innenstadt
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Frühschoppen EMV Stadtkapelle
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Wann: 27. Juni (Hauptplatz) & 22. August (Beachzone)
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Wo: Hauptplatz / Rathausplatz
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The City Rocks
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Wann: 27. Juni (Summer Stage) & 26. September (Autumn Session)
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Wo: Summer Stage / Innenstadt
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Carinthischer Sommer
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Wann: 2. Juli bis 2. August
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Wo: Verschiedene Spielstätten in Villach
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Straßenkünstler in Villach
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Wann: 3. Juli
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Wo: Villacher Innenstadt
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Street Food Market
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Wann: 3. & 4. Juli (Kaiser-Josef-Platz) sowie 10. & 11. September (#BikersWelcome, Nikolaiplatz)
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Wo: Kaiser-Josef-Platz / Nikolaiplatz
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Spectrum
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Wann: 8. bis 12. Juli
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Wo: Rathausplatz
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Lange Nacht des Tanzes
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Wann: 11. Juli
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Wo: Villacher Innenstadt
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Kinosommer Villach
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Wann: 15. bis 24. Juli & 6. bis 25. August
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Wo: Innenhof der Musikschule
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Circus City Villach
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Wann: 17. Juli
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Wo: Villacher Innenstadt
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Carinthischer Sommer – „Villach klingt“ Stadtfest
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Wann: 18. Juli
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Wo: Villacher Innenstadt
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Eve Sessions
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Wann: 25. Juli, 14. August, 19. August, 28. August
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Wo: Coffee Biest / Draupromenade (am 19. August: Hauptplatz)
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81. Villacher Kirchtag
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Wann: 26. Juli bis 2. August
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Wo: Villacher Innenstadt
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Villach unplugged
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Wann: 7. & 8. August
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Wo: Villacher Innenstadt
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Beachzone Villach
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Wann: 13. bis 29. August
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Wo: Rathausplatz
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Italo Latino Party
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Wann: 21. August
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Wo: Beachzone, Rathausplatz
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Kunsthandwerksmarkt
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Wann: 27. bis 29. August
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Wo: Rund um die Stadtkirche
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Bikers Welcome
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Wann: 8. bis 12. September
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Wo: Villacher Innenstadt
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Custom Bike Show
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Wann: 11. September
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Wo: Villacher Innenstadt
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CRUX Lauf
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Wann: 19. & 20. September
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Wo: Wasenboden & Villacher Innenstadt
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Kinderflohmarkt
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Wann: 19. September
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Wo: Hans-Gasser-Platz
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CARINTHIA200
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Wann: 20. September
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Wo: Villach
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AutoMobile
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Wann: 25. & 26. September
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Wo: Villacher Innenstadt
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Shopping Star
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Wann: Juni & Juli (Shopping-Termine: 8. & 9. Juni / Ausstrahlung: 15. bis 23. Juli)
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Wo: Villacher Innenstadt / teilnehmende Betriebe
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