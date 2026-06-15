Betreutes Wohnen, Frauen-Notschlafstelle & Co: Neues Großprojekt für Villach

Wohnen, Betreuung und soziale Unterstützung werden im ParkQuartier Villach künftig unter einem Dach zusammengeführt. Mit einer Investition von 15,7 Millionen Euro wird das Seniorenwohnhaus Schlossgasse zu einem modernen Wohn- und Sozialquartier weiterentwickelt. Das Projekt wurde heute, Montag, in Villach von den Projektpartnern Land Kärnten, Stadt Villach, Volkshilfe und Neue Heimat präsentiert. „Guter Wohnbau orientiert sich an den Bedürfnissen der Menschen. Genau das zeigt das ParkQuartier Villach“, sagte Wohnbaureferentin LHStv.in Gaby Schaunig.

77 barrierefreie Wohnungen

Kernstück des Projekts sind 77 barrierefreie, betreubare Wohnungen mit Größen zwischen rund 45 und 70 Quadratmetern. Ergänzt werden sie durch eine Seniorentagesstätte, einen Stützpunkt für die Mobilen Dienste der Volkshilfe Kärnten, Übergangswohnungen sowie eine Frauen-Notschlafstelle. „Ältere Personen erhalten die Möglichkeit, selbstbestimmt in einer barrierefreien Wohnung zu leben und bei Bedarf auf Unterstützungsangebote zurückzugreifen. Gleichzeitig entsteht mit der Notschlafstelle ein wichtiger geschützter Ort für Frauen in schwierigen Situationen“, so Schaunig. Das Projekt zeige beispielhaft, wie bedarfsgerechte Wohnbaupolitik und soziale Infrastruktur zusammengedacht werden können.

Land Kärnten unterstützt

Die Realisierung des Projekts wird durch die Zusammenarbeit von Land Kärnten, Stadt Villach, Volkshilfe Kärnten und Neuer Heimat ermöglicht. Das Land Kärnten unterstützt das Vorhaben mit Mitteln aus der Bundes-Wohnbaumilliarde, die Stadt Villach stellt ein vergünstigtes Baurecht auf dem stadteigenen Grundstück zur Verfügung. Bürgermeister Günther Albel unterstrich die Bedeutung des Projekts für die Stadt: „Als Stadt Villach ist uns die qualitativ hochwertige Betreuung unserer Seniorinnen und Senioren besonders wichtig. Daher unterstützen wir dieses Projekt, in dessen Zentrum betreubares Wohnen steht. Aus unzähligen Gesprächen weiß ich, dass sich viele ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger genau diese Form von begleiteter Selbstständigkeit wünschen. Sie kombiniert Würde mit Sicherheit.“

Volkshilfe Kärnten

Als Betreiberin entwickelt die Volkshilfe Kärnten den Standort Schlossgasse zu einem zeitgemäßen Zentrum für Wohnen, Betreuung und soziale Dienstleistungen weiter. Präsident Ewald Wiedenbauer erklärte: „Ziel des neuen Zentrums ist es, älteren Menschen ein möglichst selbstständiges Leben zu ermöglichen und gleichzeitig bedarfsgerechte Hilfs- und Unterstützungsangebote bereitzustellen. Die Volkshilfe Kärnten setzt damit einen wichtigen Schritt zur Stärkung der sozialen Infrastruktur in der Region.“ Die Neue Heimat setzt das Projekt in mehreren Bauabschnitten bei laufendem Betrieb des Seniorenwohnhauses um. Im Zuge der Generalsanierung werden die bestehenden Gebäude umfassend modernisiert und an zeitgemäße Wohn- und Betreuungsformen angepasst. Zusätzlich entstehen neue Flächen für soziale Dienstleistungen, Gemeinschaftsbereiche und Infrastrukturangebote. Besonderes Augenmerk liegt auf der Entwicklung eines offenen und grünen Quartiers mit großzügigen Grünflächen, Begegnungszonen und Aufenthaltsbereichen.