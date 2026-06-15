Feuerwehren bei der Villacher Eishalle: Das ist der Grund

Die Arbeiten in der bestehenden sowie der neuen Eishalle gehen zügig voran. Und am Dienstag werden dort vermehrt Feuerwehren im Einsatz sein. Das ist der Grund.

Um die zuständigen Ortsfeuerwehren mit den Räumen und Zugängen vertraut zu machen, findet am Dienstag, 16. Juni, ab 19 Uhr eine Übung dieser Feuerwehren statt. Es sind daher einige Fahrzeuge der örtlichen Wehren vor Ort zu erwarten, zu einer Beeinträchtigung des Verkehrs sollte es aber nicht kommen, heißt es seitens der Stadt Villach.

Seit April 2025

Seit April 2025 wird die zweite Eisfläche bei der Stadthalle errichtet. Nun fand, zum Abschluss des Rohbaus, die Gleichenfeier im Jänner statt. Ungefähr im Oktober soll Kärntens größtes Sport-Infrastrukturprojekt fertig sein.