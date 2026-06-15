Arzt-Zuwachs für Villach: Dr. Attila Mark eröffnet Praxis

Neu in der Draustadt: Ab 1. Juli öffnet die neue Praxis „INNEREVILLACH“. Ein erfahrener Internist und Kardiologe setzt dabei auf ein besonderes Konzept.

Die Villacher Ärztelandschaft bekommt Zuwachs. Ab Mittwoch, dem 1. Juli 2026, nimmt Dr. Attila Mark mit seiner neuen Wahlarzt-Ordination „INNEREVILLACH“ offiziell den Betrieb auf. Die Praxis befindet sich im Dachgeschoss in der Tavernerstraße 6.

Über zwei Jahrzehnte Erfahrung am Herzen

Dr. Attila Mark blickt auf einen beachtlichen Werdegang zurück. Seine fundierte internistische und kardiologische Ausbildung in verschiedenen Kliniken hat er bereits vor 23 Jahren begonnen. Ganze zwölf Jahre lang war er intensiv in der Invasivkardiologie tätig. Zuletzt sammelte er zudem viel Erfahrung im ärztlichen Bereitschaftsdienst im deutschen Niedersachsen. Nun zieht es den Herz-Spezialisten zurück zu seinen kardiologischen Wurzeln – dieses Mal in die Selbstständigkeit. „Ich wollte nach meinen eigenen Vorstellungen arbeiten und das in der Ruhe einer intimen eigenen Praxis für die Patienten anbieten“, erklärt der Mediziner im Gespräch mit 5 Minuten.

Befunde in nur zwei Stunden

Das medizinische Angebot von „INNEREVILLACH“ umfasst alle klassischen internistischen und kardiologischen Untersuchungen sowie umfassende Labormessungen. Das Highlight der neuen Privatpraxis ist jedoch das hauseigene Labor-Konzept. „Bei uns wird die Blutabnahme und die Auswertung direkt fertiggestellt. Das Ergebnis ist in zwei Stunden da“, so Dr. Mark. Dadurch können notwendige Therapieänderungen oder Medikamenten-Anpassungen sofort am selben Tag besprochen werden. Den Patienten bleibt somit ein zweiter Anfahrtstag erspart. Dieses Labor möchte er künftig auch anderen Praxen in der Region anbieten, die für ihre Patienten rasche Ergebnisse benötigen. Es handelt sich um eine Wahlarztpraxis – die Rechnungen können bei der Krankenkasse eingereicht werden.