Eröffnungstermin steht fest: SPAR übernimmt ehemaligen BILLA in Villach

Am 2. Juli um 6:50 Uhr eröffnet der neue SPAR-Supermarkt auf der ehemaligen BILLA-Fläche in Villach. Der Standort kombiniert den Verkauf mit einem neuen Gastronomiekonzept.

Ende 2025 schloss die BILLA-Filiale in der Nikolaigasse in Villach, von Anfang an brodelte die Gerüchteküche, dass eine SPAR-Filiale entsteht – wir haben berichtet. Nach intensiver Planung wurde der Standort umgebaut, modernisiert und in einen SPAR-Supermarkt verwandelt. Der fertige Markt kombiniert modernen Ladenbau mit einem Gastronomiekonzept, das erstmals in Kärnten präsentiert wird, wie das Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen berichtet.

©Google Maps Ende 2025 schloss die BILLA-Filiale in der Nikolaigasse.

Eröffnungsdatum steht fest

Das Projekt verbindet sich mit einem Jubiläum: Seit zehn Jahren besteht die Perspektive Handel Caritas gGmbH, die Chancen am Arbeitsmarkt schafft. Mindestens 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten im neuen Markt, um für den Ablauf zu sorgen. Der Startschuss für den SPAR-Markt steht ebenso fest, wie 5 Minuten in Erfahrung bringen konnte. Nach einer feierlichen Einweihung eröffnet das Geschäft am 2. Juli morgens um 6:50 Uhr für alle Kundinnen und Kunden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.06.2026 um 16:57 Uhr aktualisiert