„Wie der Sommer klingt“: Nora Lisa überrascht mit neuer Single

Nora Lisa meldet sich mit ihrer neuen Single „Wie der Sommer klingt“ zurück. Der Song vereint emotionale Tiefe mit Leichtigkeit und markiert für die Kärntner Sängerin ein ganz neues Kapitel.

Nach den Songs „Flieg los“ und „Andiamo“ meldet sich die Villacher Sängerin Nora Lisa mit einer neuen Single zurück. Das Stück entstand in einer Phase, in der der Druck für neue Veröffentlichungen und die persönlichen Zweifel der Kärntnerin wuchsen, wie die Musikerin erklärt. Gleichzeitig reifte der Entschluss, nur noch Musik zu machen, die sich ohne Verbiegen oder das Erfüllen von Erwartungen nach ihr selbst anfühlt.

Neuer Song „war nicht geplant, sondern ist passiert“

Der Kontakt zu einem neuen Team aus Salzburg und Kärnten ergab sich schließlich über gemeinsame Kindheitsfreundschaften. „Nach vielen tiefgründigen Gesprächen über das Leben entstand innerhalb kürzester Zeit ‚Wie der Sommer klingt‘ – ein Song, der nicht geplant war, sondern passiert ist – persönliche Gedanken, echte Emotionen und die Erfahrung, dass manche Begegnungen im Leben alles verändern können, fanden beinahe wie von selbst ihren Weg in die Musik“, erklärt die Sängerin.

Vertrauen, Aufbruch und Ankommen

Inhaltlich befasst sich die Single mit Vertrauen, Aufbruch und dem Gefühl des Ankommens, wobei emotionale Tiefe mit Leichtigkeit verbunden wird. Für die Musikerin beginnt damit ein neues Kapitel. Der Song ist auf allen gängigen Musikplattformen verfügbar, zudem sind für dieses Jahr noch weitere Veröffentlichungen geplant, wie die Songwriterin bereits verrät.