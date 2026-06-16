100.000 PS am Wörthersee: Sportwagen-Festival in Velden gestartet

Zum 26. Mal findet das internationale Sportwagen-Festival in Velden am Wörthersee statt. Bis zum 21. Juni 2026 werden rund um das Schlosshotel die exklusivsten und seltensten Boliden der Welt präsentiert.

Tausende begeisterte Fans pilgern diese Woche an den Wörthersee, um das automobile Aufgebot zu bestaunen. Präsentiert werden 300 bis 400 Sportwagen aus zehn Nationen. Die Sportwagen kommen gemeinsam auf über 100.000 PS und weisen einen Gesamtwert von rund 70 Millionen Euro auf. Zu sehen gibt es unter anderem die exklusivsten und seltensten Boliden der Welt, darunter der Mercedes-AMG ONE von dem weltweit nur 275 Stück produziert wurden. Der Kostenpunkt liegt bei etwa 3,5 Millionen Euro. Hinzu kommen der Bugatti Veyron oder der Porsche 918 Spyder. Veranstalter und Initiator Heribert Kasper betont: „Es erfüllt mich mit Stolz, dass wir Jahr für Jahr am Wörthersee Menschen zusammenbringen, die die Begeisterung für außergewöhnliche Automobile teilen.“

DJ Antoine kommt nach Velden

Im Rosengarten des Schlosshotels Velden wartet zudem ein besonderes musikalisches Highlight: Bei dem Konzert „Welcome to Velden“ sorgt nämlich der international bekannte DJ Antoine, gemeinsam mit DJ Tom Novy und DJ Marvin Alois, am Samstag, dem 20. Juni 2026, ab 17 Uhr für ausgelassene Stimmung. Hinzu kommen exklusive Ausfahrten durch Kärnten. „Unser Ziel ist es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern jedes Jahr ein noch hochwertigeres Gesamterlebnis zu bieten“, so der operative Leiter des Events Andreas Grosz.

©Veldener Tourismusgesellschaft k.K. Tausende Besucher werden bis Sonntag in Velden erwartet.

Sportwagen-Festival wichtig für die Wirtschaft

Hannes Markowitz, Geschäftsführer der Veldener Tourismus Gesellschaft, erklärt abschließend: „Das Internationale Sportwagen Festival ist ein bedeutender Imageträger für Velden und den Wörthersee-Raum. Im Mittelpunkt stehen nicht nur die Fahrzeuge, sondern vor allem die Menschen dahinter: eine internationale Community aus Enthusiasten, Fahrern und Gästen, die diese Leidenschaft verbindet und das Event jedes Jahr prägt.“ Laut der Gemeinde zählt das Event zudem zu den größten Wirtschaftsfaktoren am Wörthersee.