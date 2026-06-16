Wau: Villach lädt zur großen Hunde-Show

Eine öffentliche Vorführung des Hundesports „Stöbern“ am 19. Juni zeigt, wie vielseitig Beschäftigung für Vierbeiner sein kann. Die Stadt bietet hierfür zahlreiche Angebote für Hundehaltern – von Freilaufzonen bis zu Badeplätzen.

Hunde sind in Villach willkommen. „Wir bieten Hundehalter:innen und ihren treuen Begleitern sehr gute Rahmenbedingungen. Gleichzeitig braucht ein Zusammenleben gegenseitige Rücksichtnahme. Wer die vorhandenen Angebote nutzt und auf seine Umgebung achtet, leistet einen wichtigen Beitrag zu einer lebenswerten Stadt für alle“, sagt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. Darauf weist auch „Stadthund Herbert“ im Rahmen einer eigenen Kampagne hin.

Da hilft kein Knurren und kein Schnaufen …

Ein Slogan etwa: „Da hilft kein Knurren und kein Schnaufen – ins Sackerl rein gehört mein Haufen.“ Wie abwechslungsreich die Beschäftigung mit Hunden sein kann, veranschaulicht am Freitag, 19. Juni, ein öffentliches Show-Training in der Hundefreilaufzone St. Magdalener Straße. Die Turnierstarter des ÖGV St. Magdalen zeigen, wie Hunde mit großer Konzentration kleine Gegenstände suchen und anzeigen.

Sucharbeit für Hunde aller Rassen

Die Sucharbeit eignet sich für Hunde unabhängig von Alter oder Rasse und gilt als ideale Beschäftigung für die Tiere. „Ein verantwortungsvoller Umgang mit Hunden beginnt bei der richtigen Beschäftigung. Bewegung und gemeinsame Erlebnisse stärken die Bindung zwischen Mensch und Tier und tragen zu einem harmonischen Miteinander bei“, sagt Vizebürgermeisterin Katholnig. Weitere Hundefreilaufzonen gibt es in St. Leonhard, Lind sowie beim Hundesportzentrum Villach West. Zudem warten eigene Hundebadestrände am Silbersee und am Ossiacher-See-Ausfluss.