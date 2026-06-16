Gratis ins kühle Nass: Hier kann man in Villach kostenlos baden

Die Temperaturen steigen, die Badesaison läuft – und in Villach muss der Sprung ins kühle Nass nicht teuer sein. Die Stadt bietet auch heuer sechs kostenlose Seezugänge an, die Badegästen frei zur Verfügung stehen.

Zu den kostenlosen Badeplätzen zählen der panoramabeach in Drobollach am Faaker See, der bikebeach am Ossiacher See, der greenbeach am Faaker See, der naturebeach am Vassacher See, der actionbeach am Silbersee sowie der relaxbeach am Magdalenen See. Besonders beliebt ist der panoramabeach am Faaker See, der als einer der größten kostenlosen Seezugänge Kärntens gilt. Neben Liegewiesen stehen dort auch Freizeitangebote und Gastronomie zur Verfügung.

Günstiger Eintritt in die Strandbänder

Zusäzlich gibt es beim campingbeach am Ossiacher See in Annenheim sowie am sunsetbeach am Faaker See faire Eintrittstarife. Wer also an heißen Sommertagen Abkühlung sucht, findet in und rund um die Draustadt zahlreiche Möglichkeiten – und das oft ganz ohne Eintritt.

Kostenlose Zugänge auf einen Blick: panoramabeach (Faaker See, Drobollach): Einer der größten kostenlosen Seezugänge Kärntens mit Liegewiese und Freizeitangeboten.

Einer der größten kostenlosen Seezugänge Kärntens mit Liegewiese und Freizeitangeboten. greenbeach (Faaker See): Ruhiger Badeplatz direkt am türkisblauen Faaker See.

Ruhiger Badeplatz direkt am türkisblauen Faaker See. bikebeach (Ossiacher See): Beliebter Treffpunkt für Badegäste und Radfahrer.

Beliebter Treffpunkt für Badegäste und Radfahrer. naturebeach (Vassacher See): Naturbelassener Zugang für alle, die Erholung abseits des Trubels suchen.

Naturbelassener Zugang für alle, die Erholung abseits des Trubels suchen. actionbeach (Silbersee): Ideal für Familien und Sportbegeisterte.

Ideal für Familien und Sportbegeisterte. relaxbeach (Magdalenen See): Kleiner, gemütlicher Badeplatz zum Entspannen

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.06.2026 um 10:37 Uhr aktualisiert