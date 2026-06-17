Frau stürzte 20 Meter tief ab: Aufwendige Rettung am Vassacher See

Die Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache Villach und der Freiwilligen Feuerwehr Vassach wurden am Dienstagabend zum Vassacher See alarmiert. Dort ist eine junge Frau über eine steile und stark bewachsene Uferböschung abgestürzt.

Eine junge Frau stürzte am Dienstagabend am Vassacher See rund 20 Meter über eine steile, dicht bewachsene Uferböschung hinab und blieb dort liegen. „Sie befand sich in unwegsamem Gelände und musste unter erschwerten Bedingungen gerettet werden“, schildert Martin Regenfelder, Kommandant-Stellvertreter der Hauptfeuerwache Villach, welche gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Vassach sowie der Polizei und dem Roten Kreuz zum Einsatz alarmiert wurde.

Rettungsaktion am Vassacher See

Für die Rettungsarbeiten wurde die Einsatzstelle großflächig ausgeleuchtet. Gemeinsam mit dem Roten Kreuz übernahm ein Feuerwehrsanitäter die Erstversorgung der Verunfallten. Danach wurde die Frau mittels Schleifkorbtrage über die steile Böschung zum Parkplatz transportiert, von wo aus der Transport in das LKH Villach erfolgte. „Dank der hervorragenden Zusammenarbeit aller eingesetzten Organisationen konnte die Rettung rasch und sicher durchgeführt werden“, fasst es Regenfelder abschließend zusammen.