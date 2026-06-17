Dankeschön statt Kritik: Gastro-Paar schenkt Magistrats-Mitarbeitern gesunde Jause

Nachdem ein Magistratsmitarbeiter jüngst für einen Besuch bei einem Fast-Food-Restaurant kritisiert wurde, hat sich das Gastro-Paar Koloini etwas besonderes einfallen lassen.

Sperrmüll wurde illegal entsorgt, eine Sitzbank ist kaputt, eine Laterne defekt: Die Online-Plattform „Augen auf! Villach“ dient eigentlich dazu, Missstände, wie diese direkt an die Behörden zu übermitteln. Ein aktueller Eintrag sorgte nun jedoch für Aufsehen. Denn ein Einwohner der Draustadt nutzte die Stadtverbesserungs-App, um Kritik an einem Magistratsmitarbeiter zu äußern. Dieser war dabei beobachtet worden, wie er seine Mittagspause in einem Fast-Food-Restaurant verbrachte, was den Bürger offenbar störte.

Villacher Gastro-Paar spendiert gesunde Jause

Der viel diskutierte Vorfall, machte sogar Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) sprachlos. 5 Minuten berichtete. Das Villacher Gastro-Paar Pupo und Tünde Koloini, das die gleichnamige Bäckerei im Einkaufszentrum VEZ betreibt, hat er hingegen zu einer besonderen Aktion inspiriert. In Zusammenarbeit mit BillaPlus stellen sie ab Montag, dem 22. Juni 2026, hundert gesunde Jausensackerln samt Kaffee für Villachs Magistratsbedienstste zur Verfügung – und zwar kostenlos. „Uns ist bewusst, was die Angestellten im öffentlichen Dienst jeden Tag leisten und wir möchten uns damit einfach mal für ihre unermüdliche Arbeit bedanken.“ Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.