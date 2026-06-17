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/ ©Stadt Villach
Ein Bild auf 5min.at zeigt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig und Stadtgrünleiter Wolfgang Faller bei einer Patenbank.
Ein Platz zum Innehalten: Rund 160 Bänke stehen auf Villacher Friedhöfen für persönliche Patenschaften bereit.
Villach
17/06/2026
Orte der Erinnerung

Widmungsbänke auf Villacher Friedhöfen spenden künftig Trost

Mit den Widmungsbänken auf den Villacher Friedhöfen erweitert die Stadt ihr bestehendes Angebot an Patenschaften. Die Sitzmöglichkeiten sollen Raum für Erinnerungen schenken und Trost spenden.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)
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„Mit den Widmungstafeln möchten wir eine sehr persönliche Möglichkeit schaffen, einem geliebten Menschen einen Platz zu widmen“, führt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) die Idee dahinter aus. Am Waldfriedhof, Zentralfriedhof und am Friedhof St. Martin stehen insgesamt rund 160 Sitzmöglichkeiten zur Verfügung. Auf Wunsch können diese Bänke auch in der Nähe eines bestimmten Grabes aufgestellt werden. Je nach Laufzeit kostet die Übernahme einer Patenbank inklusive Widmungstafel bis zu 950 Euro. Dies beinhaltet die Aufstellung sowie die Instandhaltung der Bänke durch die Stadt. Nähere Infos gibt es online unter: villach.at/patenschaften

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