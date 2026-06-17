Widmungsbänke auf Villacher Friedhöfen spenden künftig Trost

„Mit den Widmungstafeln möchten wir eine sehr persönliche Möglichkeit schaffen, einem geliebten Menschen einen Platz zu widmen“, führt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) die Idee dahinter aus. Am Waldfriedhof, Zentralfriedhof und am Friedhof St. Martin stehen insgesamt rund 160 Sitzmöglichkeiten zur Verfügung. Auf Wunsch können diese Bänke auch in der Nähe eines bestimmten Grabes aufgestellt werden. Je nach Laufzeit kostet die Übernahme einer Patenbank inklusive Widmungstafel bis zu 950 Euro. Dies beinhaltet die Aufstellung sowie die Instandhaltung der Bänke durch die Stadt. Nähere Infos gibt es online unter: villach.at/patenschaften