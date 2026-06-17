Unerwarteter Anruf kostete Kärntnerin (23) tausende Euro

Ein Betrüger gab sich am Dienstagnachmittag als Bankvertreter aus und führte eine 23-jährige Kärntnerin hinters Licht. Die Frau verlor mehrere tausend Euro.

Einen unerwarteten Anruf erhielt am Dienstagnachmittag eine 23-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land. Am anderen Ende der Leitung war ein vermeintlicher Bankmitarbeiter. Dieser erklärte ihr, dass von ihrem Konto zwei Abbuchungen erfolgt seien.

Konto leergeräumt

„Um das Geld zurückzubekommen, sollte sie zwei Überweisungen freigeben“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Neufellach. Nichtsahnend kam die junge Frau der Aufforderung nach. „Durch den Betrug erlitt die 23-Jährige einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro“, so die Polizisten, welche inzwischen die Ermittlungen aufgenommen haben.