Benutzte Spritzen lagen auf Parkplatz: „Hier sind auch viele Kinder“

Benutzte Spritzen und Verhütungsmittel wurden kürzlich auf einem Parkplatz in der Nähe des Vassacher Sees in Villach gefunden. Eine 5-Minuten-Leserin mahnt nun zur Vorsicht.

Eine unerfreuliche Entdeckung machte J. dieser Tage am Parkplatz entlang der Ossiacher Straße (B 94) nahe dem Vassacher See. „Dort lagen Spritzen und gebrauchte Kondome herum“, schildert die Kärntnerin im Gespräch mit 5 Minuten. Inzwischen habe sie die Gegenstände zwar entsorgt, dennoch mahnt sie zur Vorsicht. „Ich habe dort schon öfter derartige Funde gemacht.“ Beunruhigt fügt sie außerdem hinzu: „Hier sind auch viele Kinder und Hunde unterwegs.“

Stadt reinigt Parkplatz täglich

Auch seitens der Stadt Villach wird betont, dass es sich hierbei um einen „hoch frequentierten Parkplatz“ handle. „Dieser wird von zahlreichen Menschen genutzt, von ortsansässigen Personen genauso wie von Durchreisenden.“ Darum sei das städtische Personal täglich vor Ort, um Unrat zu entfernen und die Abfallbehälter zu entleeren. „Meldungen über starke Verunreinigungen oder Beschädigungen nehmen wir im Wirtschaftshof unter 0664/60 205 6400 entgegen“, betont ein Pressesprecher abschließend.

©Leserfoto | Benutzte Spritzen lagen auf dem Parkplatz nahe des Vassacher Sees. ©Leserfoto | Eine 5-Minuten-Leserin mahnt nun zur Vorsicht.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.06.2026 um 14:09 Uhr aktualisiert