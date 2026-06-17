Thomas Smolej veranstaltet mit Maresa Hörbiger exklusive Lesungen

Der Villacher Thomas Smolej feiert im In- und Ausland große Erfolge als gefragter Regisseur. Mit hochkarätigen Inszenierungen und Projekten hat sich der 43-Jährige fest in der Szene etabliert.

Eine glänzende Karriere machte der 43-jährige Villacher Thomas Smolej. Im In und Ausland ist er inzwischen ein begehrter Regisseur. Er absolvierte seine Ausbildung an der Schauspielschule Odeon sowie an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien. Als Regisseur war er verantwortlich für „Die Rose von Stambul“ (nominiert als beste Operettenproduktion beim Österreichischen Musiktheaterpreis 2020), Der Graf von Luxemburg (2023, Bühne Baden). Zuletzt inszenierte er am Mittelsächsischem Theater in Freiberg (und Döbeln) Lortzing’s Waffenschmied, der in einer von ihm eigens geschriebenen Fassung als Waffenschmied uraufgeführt und gefeiert wurde.

Zahlreiche Projekte

Er arbeitete mit namhaften Persönlichkeiten wie unter anderen Ute Lemper, Dagmar Koller, Peter Kraus und Daniela Ziegler. Als Darsteller war Smolej unter aderem von 2005 bis 2013 festes Ensemblemitglied des Kabarett „Simpl“ unter der Leitung von Michael Niavarani. Seit 2018 ist er gemeinsam mit Mark Seibert im Erfolgsprogramm „Männerabend“ zu sehen. Neben seiner Tätigkeit als Sprecher für Werbung und Hörbücher wirkt Smolej auch als Universitätsdozent für Sprechtechnik. Seit 2025 verbindet ihn zudem eine enge künstlerische Zusammenarbeit mit Maresa Hörbiger im „Salotto del Leone“ in Venedig.

Bereits zum siebten Mal

„Mit Maresa Hörbiger habe ich schon eine jahrelange Zusammenarbeit und mittlerweile verbindet uns auch eine Freundschaft. Als sie mich gefragt hat, ob wir das in Venedig gemeinsam machen wollen war ich natürlich sofort bereit. Und nun veranstalten wir bereits zum 7. Mal in unserem Salotto del Leone eine – wie auch alle Male davor – von mir szenisch umgesetzte Lesung hochwertiger dramatischer Literatur deutscher Autoren“, so der Villacher begeistert in einem Gespräch mit 5 Minuten. Und. „Die Abende inklusive der Premiere am 19. Juni über Gloria Swanson und ihrem Butler Raymond sind und waren stets für geladene Gäste“. Für den Herbst bastelt das Team rund um Hörbiger und Smolej an einer Variante für Veranstaltungen, die man zu einem späteren Zeitpunkt für Gruppen buchen können wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.06.2026 um 14:22 Uhr aktualisiert