Neugründung in Villach: Junge Bauernschaft bündelt ihre Kräfte

Mit der offiziellen Gründung der Jungbauernschaft Villach wurde ein weiterer Schritt für die Vernetzung der jungen Land- und Forstwirtschaft gesetzt. Im Buschenschank Ischnighof in Finkenstein trafen sich zahlreiche Jungbäuerinnen und Jungbauern, um die neue Organisation ins Leben zu rufen und die Gemeinschaft weiter zu stärken.

Vernetzung in schwierigen Zeiten

Vor allem in schwierigen Zeiten wird der Austausch untereinander als besonders wertvoll angesehen, da sich Zukunftsfragen und neue Herausforderungen gemeinsam besser bewältigen lassen. Im Zuge der Gründungsversammlung wurden auch die neuen Funktionäre gewählt. Florian Koller aus Arnoldstein übernimmt die Rolle des Obmanns, während Stephanie Zarfl aus Villach und Tim Pippenbach aus Arnoldstein als Obmann-Stellvertreter fungieren.

Austausch und Zusammenhalt

Für den Landesobmann der Kärntner Jungbauernschaft, Maximilian Kogler, ist die Neugründung ein wichtiges Signal: „Der Austausch und Zusammenhalt unter den Jungbäuerinnen und Jungbauern seien von großer Bedeutung und bilden eine wichtige Grundlage für die Zukunft der Land- und Forstwirtschaft.“ Auch LAbg. KR Stefanie Offner, KR Hansjörg Winkler und Stadtrat Christian Pober gratulierten den neu gewählten Funktionären herzlich zur Wahl und wünschten der Jungbauernschaft Villach viel Erfolg für ihre künftige Arbeit.