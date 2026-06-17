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Das Bild auf www.5min.at zeigt ein Public-Viewing.
Ingo Wrann (l.) hofft auf zahlreiche Besucher.
Velden
17/06/2026
WM in Amerika

Für Argentinien-Hit: Spontanes WM-Public Viewing am Wörthersee

Am Montag steigt im Strandbad Wrann am Wörthersee ein großes Public Viewing zum Kracher gegen Argentinien. Der Eintritt ist ab 18 Uhr frei, rot ist die Kleidervorschrift.

von Markus Krücken Das Foto auf www.5min.at zeigt Markus Krücken, Online Redakteur.
1 Minute Lesezeit(196 Wörter)
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Österreich ist im WM-Fieber – und jetzt auch direkt am Wörthersee, denn: Zum Klassiker gegen Weltmeister Argentinien um Lionel Messi gibt es spontan ein Public Viewing für alle Fans des ÖFB-Teams, die am Mittwoch morgen das 3:1 zum Start gegen Jordanien bejubeln durften. Und das in großem Rahmen, mit Mega-Leinwand, 33 Grad-Vorhersage und Party pur mit Blick auf den Wörthersee.

Public Viewing mit LED Leinwand

„Das Strandbad Wrann verwandelt sich am Montag in eine Fanzone, wo alle Fans in rot erwartet werden“, schildert Ingo Wrann gegenüber 5 Minuten. Der begeisterte Fußball-Fan und Jugendtrainer hat das Event mit Riesen-Leinwand aus dem Boden gestampft. „Familie Wrann macht ein großes Public Viewing mit einer LED Leinwand bei Sonnenuntergang und See im Hintergrund perfekter Kulisse, fehlt nur noch der Erfolg!“, so Wrann.

Das Bild auf www.5min.at zeigt ein Public-Viewing.
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„Unbedingt in Rot kommen“

Kostenlosen Eintritt gibt es ab 18 Uhr für alle. Wrann ergänzt: „Für Getränke und Essen ist gesorgt und wir bieten 240 Sitzplätze sowie 100 Stehplätze. Wir freuen uns aufs Kommen von allen und aufs gemeinsame Anfeuern von unseren österreichischen Buabn! Unbedingt alle in Rot kommen“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.06.2026 um 16:46 Uhr aktualisiert
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