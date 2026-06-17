Tombola und Co.: Junge Talente spielen beim Open Air des Villacher MMC auf

Schüler, Eltern und Freunde des „Modern Music College“ Villach fiebern schon dem 21. Juni beim Arneitz am Faaker See entgegen: Wie jedes Jahr findet heuer auch wieder das beliebte Open Air „Stars der Zukunft“ statt.

Es werden dann mit Beginn um 15 Uhr viele Schülerinnen und Schüler sowie Schülerbands auftreten – und wer weiß, möglicherweise ist schon ein zukünftiges Talent darunter. „Wie jedes Jahr gibt es ein fantastisches und abwechslungsreiches Programm und einiges zu gewinnen“, so Schulleiter des MMC, Wolfgang Legat.

110 Preise zu gewinnen

Der Wohltätigkeitsverein „Kiwanis“ Villach veranstaltet dazu eine Tombola. Was es zu gewinnen gibt, verrät der Organisationsleiter, der Villacher Harald Rohrer und gibt dazu einen kleinen Überblick: „Der Eintritt in die Veranstaltung ist frei. Für jede freiwillige Spende ab 10 Euro gibt es ein Los, es gibt 110 Preise der Hauptpreis ist beispielsweise ein Kinderfahrrad, aber auch Hotelnächtigungen mit einem Wohlfühltag für jeweils zwei Personen sind darunter – bis hin zu einer Uhr von Jaques Lemans“. Rohrer allein stellte für die Veranstaltung 90 der 110 Preise auf, freute sich ein Mitglied des Villacher „Kiwanis“ Club über den Bienenfleiß seines Clubmitgliedes.

Public Viewing und Kulinarik

Auch an die Fußballfans wurde gedacht: „Nach unserem Open Air, also um 18 Uhr wird ein internationales Fußballspiel der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft vor Ort live übertragen. Bleibt nach dem Open Air also gerne sitzen und lasst den Abend mit einem spannenden Spiel ausklingen“, ersucht der Schulleiter. Übrigens: Kulinarisch verwöhnt wird man vom Arneitz-Restaurant, auch für die Anreise ist gesorgt, Parkplätze sind genügend vorhanden.