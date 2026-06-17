Nach Baumfällung in Liebenfels: Adlerarena rettet seltene Rotmilane

Nach dem irrtümlichen Fällen ihres Horstbaums in Liebenfels wurden zwei seltene Rotmilan-Jungvögel in der Adlerarena Burg Landskron gesundgepflegt und stehen nun kurz vor ihrer Rückkehr in die Natur.

Vor einigen Tagen wurde im Raum Liebenfels irrtümlich der Horstbaum einer Rotmilanfamilie gefällt. Von den drei Jungvögeln haben zwei den Absturz überlebt und konnten sich erholen, beim Genesungsprozess war wieder einmal die Adlerarena Burg Landskron beteiligt.

Hohe Kosten durch medizinische Betreuung

Die beiden Greifvögel stehen nun vor der Rückkehr in die Natur. Sie wurden an einen geeigneten Auswilderungsplatz übersiedelt und sollten bald den Luftraum Kärntens bereichern, wo Rotmilane nur sehr selten brüten, erklärt die Adlerarena in den sozialen Medien. Am Foto zeigen die beiden ein typisches Verhalten von Milannestlingen: Bei Gefahr stellen sie sich tot. Die Betreuung der Tiere ist allerdings mit erheblichem Aufwand verbunden, weshalb die Station auf Hilfe angewiesen ist. „Damit wir verletzten Greifvögeln diese zweite Chance geben können, sind wir auf Unterstützung angewiesen“, erklärt die Adlerarena weiter, denn die medizinische Betreuung und das Futter verursachen hohe laufende Kosten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.06.2026 um 21:12 Uhr aktualisiert