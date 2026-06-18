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/ ©FF Wernberg
Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr auf der A2.
Zu einem Einsatz kam es am Donnerstagmorgen auf der A2 Südautobahn bei Wernberg.
Wernberg
18/06/2026
Einsatz

Unfall auf der A2: Kärntnerin (26) von Sekundenschlaf übermannt

Sekundenschlaf wurde am Donnerstagmorgen einer 26-jährigen Lenkerin auf der A2 Südautobahn zum Verhängnis. Auf Höhe von Wernberg kam sie von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Straßenböschung.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(112 Wörter)
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Die Freiwilligen Feuerwehren Wernberg und Velden sowie die Polizei und der Rettungsdienst wurden am Donnerstagmorgen auf die A2 Südautobahn alarmiert. Auf Höhe der Ortschaft Damtschach dürfte eine 26-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt von einem Sekundenschlaf übermannt worden sein.

Wagen kippte auf die Seite

In der Folge ist die Lenkerin rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Straßenböschung geprallt. „Das Fahrzeug kam auf der Seite liegend zum Stillstand“, schildern die Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Villach. „Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ.“ Die Frau wurde nach Erstversorgung durch die Rettung mit leichten Verletzungen ins LKH Villach eingeliefert.

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