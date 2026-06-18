Keramikkunst aus sieben Ländern kommt nach Villach

Vier Tage lang steht die Villacher Innenstadt ganz im Zeichen der Keramik. Von 24. bis 27. Juni präsentieren Künstler und Handwerker aus sieben europäischen Ländern ihre Arbeiten beim Alpen-Adria-Keramikmarkt.

Wer glaubt, Keramik beschränke sich auf Tassen und Teller, wird nächste Woche beim Spaziergang durch die Villacher Innenstadt schnell eines Besseren belehrt. Beim Alpen-Adria-Keramikmarkt werden nicht nur Geschirr und Gartenkeramik, sondern auch Schmuck, Musikinstrumente, Skulpturen und außergewöhnliche Kunstobjekte.

18 Werkstätten aus sieben Ländern

Insgesamt nehmen 18 Keramikwerkstätten aus Österreich, Ungarn, Litauen, Bulgarien, Lettland und Slowenien teil. Die Aussteller bringen handgefertigte Einzelstücke mit und zeigen die große Vielfalt des traditionellen und modernen Keramikhandwerks. Der Alpen-Adria-Keramikmarkt findet heuer bereits zum 37. Mal statt und zählt laut der Stadt Villach zu den bekanntesten Kunsthandwerksveranstaltungen der Region. Besucher können die Arbeiten direkt bei den Künstlern ansehen, mit ihnen ins Gespräch kommen und die unterschiedlichen Techniken kennenlernen.

©Stadt Villach Beim Alpen-Adria-Keramikmarkt in Villach gibt es nicht nur Geschirr zu entdecken, … ©Stadt Villach … sondern auch verschiedene andere Keramikobjekte, von Schmuck bis Gartendeko.

Veranstaltungsbereich für Fahrzeuge gesperrt

Der Markt, der vom 24. bis 27. Juni über die Bühne geht, erstreckt sich über den Rathausplatz, den Oberen Kirchenplatz und die Fußgängerzone in der 10.-Oktober-Straße. Während der Marktzeiten ist der gesamte Bereich aus Sicherheitsgründen – wie bereits in den Vorjahren – nicht mit Fahrzeugen befahrbar