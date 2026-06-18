Keramikkunst aus sieben Ländern kommt nach Villach
Vier Tage lang steht die Villacher Innenstadt ganz im Zeichen der Keramik. Von 24. bis 27. Juni präsentieren Künstler und Handwerker aus sieben europäischen Ländern ihre Arbeiten beim Alpen-Adria-Keramikmarkt.
Wer glaubt, Keramik beschränke sich auf Tassen und Teller, wird nächste Woche beim Spaziergang durch die Villacher Innenstadt schnell eines Besseren belehrt. Beim Alpen-Adria-Keramikmarkt werden nicht nur Geschirr und Gartenkeramik, sondern auch Schmuck, Musikinstrumente, Skulpturen und außergewöhnliche Kunstobjekte.
18 Werkstätten aus sieben Ländern
Insgesamt nehmen 18 Keramikwerkstätten aus Österreich, Ungarn, Litauen, Bulgarien, Lettland und Slowenien teil. Die Aussteller bringen handgefertigte Einzelstücke mit und zeigen die große Vielfalt des traditionellen und modernen Keramikhandwerks. Der Alpen-Adria-Keramikmarkt findet heuer bereits zum 37. Mal statt und zählt laut der Stadt Villach zu den bekanntesten Kunsthandwerksveranstaltungen der Region. Besucher können die Arbeiten direkt bei den Künstlern ansehen, mit ihnen ins Gespräch kommen und die unterschiedlichen Techniken kennenlernen.
Veranstaltungsbereich für Fahrzeuge gesperrt
Der Markt, der vom 24. bis 27. Juni über die Bühne geht, erstreckt sich über den Rathausplatz, den Oberen Kirchenplatz und die Fußgängerzone in der 10.-Oktober-Straße. Während der Marktzeiten ist der gesamte Bereich aus Sicherheitsgründen – wie bereits in den Vorjahren – nicht mit Fahrzeugen befahrbar
Termin Alpen-Adria-Keramikmarkt:
- Wann: 24. bis 26. Juni von 10 bis 18 Uhr; 27. Juni von 10 bis 17 Uhr
- Wo: Rathausplatz, Oberer Kirchenplatz, 10.-Oktober-Straße (Fußgängerzone)