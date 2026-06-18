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/ ©Montage: 5 Minuten, Augstein & AK Kärnten/Simone Attisani
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt eine Polizeistation in Villach, einen Streifenwagen, SPÖ-Klubobfrau Irene Hochstetter-Lackner und FPÖ-Stadtrat Erwin Baumann.
Das geplante neue Dienstzeitmodell der Polizei sorgt für Kritik.
Villach
18/06/2026
SPÖ & FPÖ

Polizei-Volksbegehren sorgt für politischen Schlagabtausch in Villach

In den sozialen Medien unterstützte SPÖ-Klubobfrau Irene Hochstetter-Lackner am Mittwoch das Volksbegehren „Polizei – kritischer Personalmangel“. FPÖ-Stadtrat Erwin Baumann reagierte darauf mit Verwunderung.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
2 Minuten Lesezeit(264 Wörter)
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Das über 50 Jahre alte Dienstzeitmodell der österreichischen Polizei soll umfassend reformiert werden – ein Vorhaben, das zuletzt für Kritik sorgte. Passend dazu läuft noch bis zum 22. Juni 2026 das Volksbegehren „Polizei – kritischer Personalmangel“, das online oder auf jedem Gemeindeamt unterschrieben werden kann. Auch die SPÖ Villach unterstützt diese Initiative.

SPÖ Villach fordert Kurskorrektur

In einem Video in den sozialen Medien bezieht SPÖ-Klubobfrau Irene Hochstetter-Lackner klar Stellung – und zwar gegen das neue Dienstzeitmodell in Österreich. Der Grund: „Eigentlich sollten dadurch die Arbeitsbedingungen verbessert werden, doch viele Betroffene befürchten das Gegenteil.“ Darum fordern Villachs Sozialdemokraten eine „klare Kurskorrektur„. Diese soll „faire Dienstzeiten, ausreichend Personal sowie keine zusätzlichen Planwochenenden und eine verlässliche Entlohnung„, beinhalten. „Das ist es, was einfach sein muss“, ruft Hochstetter-Lackner dazu auf das Volksbegehren zu unterzeichnen.

FPÖ: „Reine Showpolitik“

Mit Verwunderung reagiert FPÖ-Stadtrat Erwin Baumann auf die Unterstützung des Polizei-Volksbegehrens durch die SPÖ. Es sei an Doppelmoral kaum zu überbieten, wenn ausgerechnet jene Partei Unterschriften für mehr Personal und bessere Rahmenbedingungen bei der Polizei sammle, die auf Bundesebene die politische Verantwortung für diese aktuelle Entwicklung trage, so der Freiheitliche. „Die SPÖ versucht den Menschen einzureden, sie kämpfe für eine stärkere Polizei. Gleichzeitig stellt sie aber den Finanzminister, der das Budget verantwortet, und den Vizekanzler, der in der Bundesregierung genügend Möglichkeiten hätte, Verbesserungen für die Exekutive durchzusetzen. Wer Regierungsverantwortung trägt, braucht kein Volksbegehren – er braucht nur zu handeln“, stellt Baumann fest und betont: „Das ist reine Showpolitik.“

Foto auf 5min.at zeigt Erwin Baumann in die Kamera lächeln.
©Augstein
Am Foto: FPÖ-Stadtrat Erwin Baumann
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