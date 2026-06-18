Zug-Kollision nahe Velden: Einsatzkräfte vor Ort

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag entlang der Bahnstrecke zwischen Föderlach und Velden am Wörthersee gekommen. Ersten Informationen zufolge ist ein Zug mit einem unbemannten Fahrzeug kollidiert.

Zu einer Kollision kam es am Donnerstag auf der Bahnstrecke zwischen Föderlach und Velden.

Zu einer Kollision kam es am Donnerstag auf der Bahnstrecke zwischen Föderlach und Velden.

Ein qualmender Zug ist aktuell in der Instagram-Story des Kanals klagenfurt_elite zu sehen. Aus einer Störungsmeldung der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) ist außerdem zu entnehmen, dass es auf der Bahnstrecke zwischen Föderlach und Velden am Wörthersee zu einem Verkehrsunfall gekommen ist. Gegenüber 5 Minuten bestätigt ÖBB-Pressesprecher Herbert Hofer, dass ein Zug mit einem unbemannten Fahrzeug kollidiert ist. „Der Einsatzleiter ist bereits vor Ort.“

Bahnstrecke gesperrt

Aufgrund des Vorfalles sind bis voraussichtlich 15 Uhr keine Fahrten möglich. Ein Schienenersatzverkehr wurde zwischen Villach und Klagenfurt angefordert. Einige Fernverkehrszüge werden umgeleitet. Die ÖBB bitten um Verständnis.

