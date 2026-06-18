Promis auf Shoppingtour am Wörthersee

Und das immer wieder gerne! So ist es fast schon Routine, wenn Veldens Brillen-König Reinhold Strohmayer mit seiner charmanten Désirée zum Start der Saison gute Freunde empfängt und am Europaplatz mit den neuesten Trends ausstattet. Am Donnerstagmittag tauchten zwei Größen der deutschsprachigen Musik bei Reini im Geschäft auf und zogen die neugierigen Blicke auf sich: Top-Sängerin und Wörthersee-Fan Andrea Berg und Barde Nik P. mit seiner Karin: „Wir sind langjährige Freunde, sie besuchen uns quasi jedes Jahr und sind für Velden natürlich ein Blickfang und Sonnenschein“, so „Reini Ban“, der unlängst mit seiner Brillenparty im SOL Beach die Saison mit illustren Gästen einläutete. Pünktlich zum Sportwagentreffen also die ersten prominenten Besucher im Hotspot – und nun auch mit den neuesten Brillen ausgestattet . .