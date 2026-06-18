Villach zeigt besonderen Blick auf einen der letzten Wildflüsse Europas

Der Tagliamento gilt als einer der letzten weitgehend unverbauten Wildflüsse Europas. Ab 25. Juni widmet die Galerie Freihausgasse diesem besonderen Naturraum eine neue Ausstellung.

Breite Schotterbänke, verzweigte Flussarme und eine Landschaft, die sich ständig verändert: Der Tagliamento in Norditalien gilt als einer der letzten weitgehend unverbauten Wildflüsse Europas. Ab 25. Juni steht er im Mittelpunkt einer neuen Ausstellung in der Villacher Galerie Freihausgasse.

Künstler erforscht Flusslandschaften seit Jahren

Gezeigt werden Arbeiten des österreichischen Künstlers Herwig Turk. Er beschäftigt sich seit Jahren mit Flüssen und deren Bedeutung für Mensch, Natur und Gesellschaft. Für die Ausstellung hat Turk ein langjähriges Forschungsprojekt entlang des Tagliamento aufgearbeitet. Zu sehen sind Fotografien, Objekte und Videoarbeiten, die unterschiedliche Perspektiven auf den Fluss und seine Umgebung zeigen.

Mehr als nur Naturbilder

Im Mittelpunkt stehen jedoch nicht nur beeindruckende Landschaften. Die Ausstellung beschäftigt sich auch mit Fragen, wie Menschen mit natürlichen Lebensräumen umgehen und wie sich diese durch Nutzung, Eingriffe und Umweltveränderungen verändern. Der Tagliamento dient dabei als Beispiel für das Spannungsfeld zwischen Naturschutz, wirtschaftlicher Nutzung und den Auswirkungen des Klimawandels. Künstler Turk erklärt:

Die „vielen Leben des Tagliamento“ sind also nicht jene, die ihn zeitweise als naturnah oder zeitweise als domestiziert erscheinen lassen, sondern die vielen Gestalten, die dieser Fluss – wie alle anderen auch – in den Diskussionen zwischen Natur oder Kultur, Kontrolle, Ausbeutung oder Fürsorge einnimmt bzw. einnehmen sollte.“

Ausstellung läuft den ganzen Sommer

Die Vernissage findet am Donnerstag, 25. Juni, um 19 Uhr in der Galerie Freihausgasse statt. Die Ausstellung „Die vielen Leben des Tagliamento“ läuft anschließend bis 29. August. Begleitend sind über den Sommer hinweg Führungen, Kinderworkshops und weitere Veranstaltungen geplant.