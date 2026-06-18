E-Auto kracht in Zaun: Lenker hatte Glück

Zu einem Verkehrsunfall mit einer vermutlich eingeklemmten Person wurden am Donnerstag drei Feuerwehren nach Bad Bleiberg alarmiert. Vor Ort zeigte sich den Einsatzkräften ein anderes Bild als erwartet.

Ein Verkehrsunfall im Ortsgebiet von Bad Bleiberg hat am Donnerstagnachmittag (18. Juni) mehrere Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Die erste Meldung ließ die alarmierten Feuerwehren Nötsch, Bad Bleiberg und Kreuth Schlimmes befürchten: Eine Person sollte in einem Fahrzeug eingeklemmt sein.

E-Auto prallte gegen Zaun

Als die Feuerwehren am Einsatzort eintrafen, fanden sie ein verunfalltes Elektroauto vor, das gegen einen Zaun geprallt war. Der Lenker hatte das Fahrzeug jedoch glücklicherweise bereits selbstständig verlassen können. Danach machten sich die Florianis an die Sicherungsarbeiten: „Wir stellten den Brandschutz her und konnten das E-Auto stromlos machen, die Straße reinigen und die Unfallstelle absichern“, schildert die Feuerwehr Kreuth. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Ob der Lenker verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Neben den genannten Feuerwehren standen auch die Polizei und der Samariterbund im Einsatz.