PS-Insider: „Velden? Die wichtigste Woche des Jahres“

PS-Power rund um das Casino, pittoreske Edelschlitten am Corso in Richtung Schlosshotel. Die Besucher machen an den Luxus-Karossen Selfies und feiern das Leben. Willkommen zum Sportwagen-Treffen in Velden am Wörthersee !

Doch wie erlebt man als Aussteller die Tage am Wörthersee-Hotspot? „Kurz gesagt: Es ist die wichtigste Woche des Jahres in meiner Branche“, so Lukas Hinterberger (35). Der zweifache Familienvater steht von Donnerstag bis Montag an seinem Stand im Herzen Veldens und pflegt Kontakte, akquiriert neue Liebhaber der schnellen Wagen. Sein Warenwert der Porsche und Ferrari-Modelle am Platz: mindestens 2,5 Millionen Euro!

„Komme immer wieder gern her“

„Velden ist ideal, da die Lage passt, die Nähe zu Deutschland vor allem da ist und mit der Atmosphäre am See da Gesamtbild unschlagbar ist. Ich komme immer wieder gern her. Wer das hier ernst nimmt, hat Erfolg!“, weiss der junge Macher aus Amstetten, der sich sein Netzwerk vor Ort aufgebaut hat, mit Tourismus-Chef Hannes Markowitz in bestem Austausch steht: „Es ist ja für den Ort auch ein Gütesiegel. Ein Win Win für alle.“

PS-Power und Edelschlitten am Wörthersee-Hotspot

Da lacht man den Lärm, den manche vielleicht monieren, weg. Zu schnellen Autos gehört das Klientel. Hinterberger: „Es ist für die Zukunft nicht ausgeschlossen, in Kärnten einen zweiten Standort zu machen. Das Verhältnis zu den Mitbewerbern hier ist wirklich gut – Konkurrent belebt unser Geschäft und aus Velden bin ich etwas glücklich gern heimgefahren. Erst als Besucher des Sportwagentreffens, nun als Aussteller.“ Steigt mit Model Anna in den Ferrari – und posiert fürs Foto.